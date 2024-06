Falkensee/Wolfsburg. Der Wolfsburger Sprinter wird Berlin-Brandenburger Landesmeister, VfLerin Pernilla Kramer läuft überraschend Bestzeit über 200 Meter.

Rund zwei Stunden sind es mit dem Auto von Wolfsburg nach Falkensee. Und Sprinter Tobias Morawietz vom VfL Wolfsburg musste erst einmal bewusst gemacht werden, dass er den ganzen Aufwand nicht betreiben müsse, wenn dann eine Zeit von 10,77 Sekunden wie im Vorlauf bei den Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften herausspringt. Es folgte eine Kopfwäsche von Mutter und Trainerin Birgit Morawietz, die wirkte: Mit 10,58 Sek. war er im Finale fast zwei Zehntel schneller unterwegs, lief Saisonbestleistung, die B-Norm für die DM in Braunschweig und holte Platz 1 in Falkensee.

Tobias Morawietz über Kopfwäsche der Trainerin: Eigentlich wie beim Fußball...

Wie so eine Kopfwäsche zwischen zwei Rennen binnen nicht einmal einer Stunde aussieht? Morawietz grinste, sagte: „Es ist eigentlich wie beim Fußball, wenn man 0:3 hinten liegt und der Trainer noch mal richtig auf den Tisch haut: Dass man zwei Stunden hergefahren ist, wofür man da ist und erinnert, dass man doch ganz gut laufen kann, sich zusammenreißen soll und nicht wie eine Schlaftablette auftritt.“ Auch die Trainerin lachte, befand: „Da musste ich seine mentale Stärke wieder wecken.“

VfL-Sprinter Tobias Morawietz (3. von links) riss sich nach einer Kopfwäsche nach dem Vorlauf in Falkensee im Finale zusammen, lief in Saisonbestleistung auf Platz 1 über 100 m. © oh | Verein

Denn dass noch nicht alles optimal läuft beim Wolfsburger Sprint-Talent, ist angesichts der langwierigen Virus-Infektion während der Sommer-Vorbereitung ganz logisch. Auch im Finale war Tobi Morawietz noch nicht am Limit. „Der Start war nicht optimal und hinten ist er etwas fest geworden. Tobi kommt noch nicht so ins Fliegen“, sagt Birgit Morawietz, die aber überzeugt ist: „Auch bei den Norddeutschen können wir vorne mitlaufen.“

Pernilla Kramer läuft Bestzeit - aber nicht auf ihrer Paradestrecke

Die stehen am kommenden Wochenende in Rostock an. Dort sind neben Tobias Morawietz auch die VfLer Richard von Behr, Rene Rumpf und Pernilla Kramer am Start. Aller Voraussicht nach auch Nele Jaworski, die aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft bei den Europameisterschaften in Rom ist. Am Dienstag und Mittwoch steigen die Staffelwettkämpfe über 4x100 Meter. Jaworski ist Ersatzläuferin, wie schnell es gehen kann, zeigte sich aber bei der inoffiziellen Staffel-WM auf den Bahamas, als sie plötzlich im Finale lief.

In Falkensee war auch VfLerin Pernilla Kramer am Start - allerdings nicht über ihre neue Paradestrecke 400 m, sondern über 100 und 200 m. Die Wolfsburgerin landete in beiden Disziplinen auf dem zweiten Platz, jeweils hinter Lisa Marie Kwayie (Neukölln). Über 100 m stand eine 11,66, über 200 m rannte Kramer sogar Bestzeit in 23,51 Sekunden (vorher 23,52 Sek. aus 2018). VfL-Trainer Johannes Breitenstein: „Das Training lief sehr gut in den vergangenen Wochen. Aber dadurch, dass der Fokus auf den 400 m liegt, war die Bestzeit so nicht absehbar.“

VfLer holen vier zweite Plätze bei Nachwuchs-Landesmeisterschaften

Breitenstein selbst war zudem mit dem Nachwuchs bei den niedersächsischen Meisterschaften in Hannover unterwegs. Insgesamt holten die Grün-Weißen hier vier Zweite Plätze. Luca Winter (M20) wurde Vierter über 100 m, verbesserte aber seine Bestzeit auf 10,88 Sek. (vorher 11,12 Sek.). Noch besser lief‘s über die 200 m, über die er Zweiter wurde, ebenfalls Bestzeit lief (22,15 Sek.). Viktoria Braun (W15) schnappte sich mit ihrer Bestweite von 5,33 Metern Platz 2 im Weitsprung, rannte auch über 100 m eine neue Topzeit (13,23 Sek./Platz 16).

VfLerin Anna Wulfert (links) holte in der W14 zwei zweite Plätze bei den Landesmeisterschaften © oh | Verein

Anna Wulfert (W14) holte zwei zweite Plätze mit neuen Topwerten über 100 m (12,67 Sek.) und im Weitsprung (5,30 m). Über die 100 m holte sie sich zudem die Norm für die U16-DM vom 26. bis 28. Juli in Koblenz. Auch U18-Athletin Jule Jaworski ging an den Start, wurde in der U20 Zehnte über 200 m (27,38 Sek.) und im Weitsprung (4,96 m).