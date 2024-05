Wolfsburg. Die Regionsmeisterschaften der Pferdesportregion Aller-Oker sind integriert in das Reitsportturnier des RFV Wolfsburg.

Ein Jahrhundert Reit- und Fahrverein (RuF) Wolfsburg! Das muss gefeiert werden. Doch bevor am 8. Juni die große Geburtstagsfeier steigt, steht an diesem Wochenende erstmal ein sportliches Programm auf der Agenda. Seit Donnerstag läuft nämlich der 17. Wolfsburger Klassiker, ein Dressur- und Reitturnier, das zu den größten der Region gehört. Doch damit nicht genug, denn die Regionsmeisterschaften (Aller-Oker) sind anlässlich des 100. Geburtstags des RuF in den „Klassiker“ integriert.

Vier Tage lang dreht sich am Wolfsburger Schloss alles um den Reitsport. Mit Dressur- und Springprüfungen bis Klasse S***, einer A-Dressur-Mannschaftsprüfung sowie Prüfungen für Jugend und Junioren begeistert das jährlich stattfindende Wolfsburger Turnier auch in diesem Jahr wieder bei kostenfreiem Eintritt seine Besucherinnen und Besucher.

Dominik Günther von der Volkswagen-Sportkommunikation sagt: „Der Wolfsburger Klassiker ist eine feste Größe in der Wolfsburger Sportlandschaft und begeistert neben Reiterinnen und Reitern auch viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie Gäste von außerhalb. Daher freuen wir uns besonders anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Reit- und Fahrvereins, das Turnier zu unterstützen.“

Prüfungszeiten

Freitag (Dressurplatz): 9 Uhr Dressurprüfung Kl. M*; 11 Uhr Dressurreiterprüfung Kl. S; 14 Uhr Dressurprüfung Kl. A*;17 Uhr Dressurreiterprüfung Kl. L*.

Freitag (Springplatz):13 Uhr Springprüfung Kl. L;14.30 Uhr Punktespringprüfung Kl. M*;16 Uhr Stilspringprüfung Kl. E;17.30 Uhr Stilspringprüfung Kl. A*.

Samstag (Dressurplatz):8 Uhr Dressurprüfung Kl. A**;11 Uhr Dressurprüfung Kl. L**;14 Uhr Dressurprüfung Kl. M*;17 Uhr Dressurprüfung Kl. S**.

Samstag (Halle): 10 Uhr Dressurreiter-WB;11.30 Uhr Dressurprüfung Kl. E.

Samstag (Springplatz):8 Uhr Springprüfung Kl. A*;10 Uhr Springprüfung Kl. A**;13 Uhr Führzügel-WB13.45 Uhr Stilspringprüfung Kl. L;16.15 Uhr Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M*;17.30 Uhr Springprüfung Kl. M**;18 Uhr Punktespringprüfung Kl. S*.

Sonntag (Dressurplatz):8.30 Uhr Dressurreiterprüfung Kl. A;11 Uhr Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp (Jg. 2008-12);11.45 Uhr Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp (Jg. 2013-16);13 Uhr Dressurprüfung Kl. A*; 14 Uhr Dressurprüfung Kl. M**;16 Uhr Dressurprüfung Kl. S***;ab 16 Uhr Regionsmeisterschaften.

Sonntag (Springplatz):10 Uhr Stilspringprüfung Kl. E;11 Uhr Springprüfung Kl. L;12.30 Uhr Springreiter-WB;14.30 Uhr Springprüfung Kl. M**;17 Uhr Springprüfung Kl. S.