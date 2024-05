Wolfsburg. Jürgen und Christine Flimm sowie Francesco und Karin Missere zeigen gute Leistungen.

Nach ihrem Turniersieg in Bad Bevensen überzeugte das Tanzsportpaar Jürgen und Christine Flimm (unsere Zeitung berichtete) vom SSV Neuhaus auch beim Ranglistenturnier der Mastersclass III (Standard), das am vergangenen Wochenende in Nürnberg ausgetragen wurde. Flimms dürfen mit ihrem Abschneiden durchaus zufrieden sein, obwohl sie auch als Achtplatzierte knapp den Einzug in die sechspaarige Endrunde verpassten.

Nach Vor- und Zwischenrunden qualifizierte sich das SSV-Paar im Wettbewerb mit 73 Paaren mit starken tänzerischen Leistungen für die Vorschlussrunde. Es war ein hochklassiges Teilnehmerfeld mit vielen Spitzenpaaren der Deutschen Meisterschaften aus dem Vorjahr und Paaren, die in der aktuellen Rangliste zu den ersten zehn Paaren gehören.

Valerio und Rosetta Aiuto vom MTV Vorsfelde waren auch in Nürnberg am Start. Sie belegten den 32. Platz.

Jürgen und Christine Flimm überzeugten beim Ranglistenturnier in Nürnberg. © Marcel Erné (Archiv) | oh

Stark tanzten auch Francesco und Karin Missere, Sonderklassen-Tanzsportpaar der TSA des A.S.P. Apulia Wolfsburg im dritten Qualifikationsturnier der neuen Turnierserie des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV) „Diamond Cup“ in Bad Bevensen. Im Standardsektionswettbewerb mit 33 Paaren qualifizierten sich Misseres mit guten tänzerischen Leistungen über Vor-und Zwischenrunde für das Finale mit sieben Paaren. Am Ende sprang Platz 7 heraus.

wk