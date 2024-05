Vorsfelde. Der SSV knackt die 40-Punkte-Marke frühzeitig. Trainer Alexander Strehmel spricht dennoch von einer „unruhigen“ Spielzeit.

Es war das Comeback in der Fußball-Oberliga für den SSV Vorsfelde, nachdem sich der Verein von Sommer 2018 bis zum Sommer vergangenen Jahres für fünf Jahre in der Landesliga wiedergefunden hatte. Und der Aufsteiger legte eine gute Saison 2023/24 hin, der Klassenerhalt war nie wirklich gefährdet. Im Endklassement steht Platz 8 für die Eberstädter zu Buche, mit 54 Punkten und einem Torverhältnis von 54:49. Dennoch beschreibt SSV-Chefcoach Alexander Strehmel die abgelaufene Spielzeit als „sehr unruhig“. Weshalb er dieser Auffassung ist, und was das erste Oberliga-Jahr für Strehmel als Vorsfeldes Trainer noch so mit sich brachte, wird im großen Saisonrückblick beleuchtet.

Der SSV hat ständig mit Personalproblemen zu kämpfen

Nicht für jeden SSV-Spieler war die vergangene Serie von persönlichem Erfolg gekrönt. Immer wieder gab‘s Verletzungen im Kader, teilweise sogar schwerwiegende. Den Anfang machte Nachwuchshoffnung Marlo Moretti, der sich bereits zu Beginn der Oberliga-Spielzeit schwer verletzt hattte. Die bittere Diagnose: Kreuzbandriss, Knorpelschaden und Meniskusriss. Auch Mohamed Dallali konnte aufgrund eines Wadenbeinbruchs aus der Landesliga-Meistersaison zunächst nicht mitwirken, stoß aber zum Ende der Hinserie zum Team.

Auch Abdelhakim Jedli verdrehte sich das Knie – und das ausgerechnet bei seinem 3:2-Siegtreffer in der Nachspielzeit Anfang Oktober im Heimspiel gegen Arminia Hannover. Für Vorsfeldes Nummer 7 war die Saison danach ebenfalls mit einem Kreuzbandriss vorzeitig beendet. Ebenso standen Stürmer Michel Haberecht und Innenverteidiger Melvin Kick über weite Teile der Rückrunde verletzungsbedingt nicht auf dem Feld. Hinzu kam noch das Fehlen von Raphael Zimpfer (Jurastudium) sowie von Luc Bammel (mit Beginn der Rückserie berufsbedingt in Hamburg).

„Wir konnten keine zwei Spiele hintereinander mit der gleichen Aufstellung spielen. Was mir gefehlt hat, war diesbezüglich eine Ruhe über die ganze Saison hinweg“, erklärt Ex-Bundesligaprofi Strehmel.

Gleich drei Youngsters nutzen ihre Chance

Doch des einen Leid, ist bekanntlich des anderen Freud‘. Mit Marlon Gangloff (30 Partien/3 Tore), Nicolas Mokry (27 Partien/3 Tore) und Niklas Richter (21 Partien/1 Tor) spielten sich auf der Oberliga-Bühne gleich drei Vorsfelder Shootingstars ins Rampenlicht – das Trio nutzte seine Chance, wenngleich Strehmel die Erwartungshaltung etwas bremsen will: „Die Drei müssen weiter hungrig bleiben und dürfen sich nicht zu sehr unter Druck setzen.“

Auch der 22-jährige Innenverteidiger Canel-Liam Topsakal (32 Partien) „hat sich noch mal weiterentwickelt, auch was seine Persönlichkeit angeht“, freut sich der Trainer der Eberstädter und unterstreicht: „Er hat schon ein gewisses Standing in der Mannschaft.“

Die Mentalität stimmt: Vorsfelde dreht viele Begegnungen noch zu seinen Gunsten

2:1 nach 0:1 gegen den Rotenburger SV, 3:2 nach 1:2 bei Atlas Delmenhorst, 3:2 gegen Arminia Hannover in der Nachspielzeit, 2:2 nach 0:2 beim VfL Oldenburg sowie zwei späte Treffer zum 1:1 und 2:1 im Prestige-Duell gegen die FSV Schöningen (am Ende 2:2-Unentschieden): Die Kicker aus der Eberstadt waren stets in der Lage, auch nach Rückstanden die passenden Antworten zu geben – die Moral in der Mannschaft passte. „Bei Auswärtsspielen haben wir uns oftmals das vereinseigene Stadionmagazin durchgelesen und wurden zumeist als ‚Mentalitätsmonster‘ betitelt. Das ist gut beschrieben“, sagt Alexander Strehmel mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Vorsfeldes Trainer Alexander Strehmel spricht von einer guten, aber keiner sehr guten Runde. © regios24 | Helge Landmann

In Eilvese geht gar nichts

Überraschend deutlich mit 0:5 hatte Grün-Schwarz im November bei Schlusslicht und Absteiger STK Eilvese den Kürzeren gezogen. Es sei das mit Abstand schlechteste Saisonspiel gewesen, keiner erreichte an diesem Nachmittag Normalform. Strehmel gesteht ein: „Auch ich habe dort Fehler gemacht, da nehme ich mich nicht raus.“

Aus der Eilvese-Pleite habe der Coach des SSV aber auch seine Lehren gezogen. Es entstand eine „Jetzt-erst-recht-Haltung“, welche mit Beginn des zweiten Saisonabschnittes so richtig deutlich wurde. Nach dem klaren 6:2-Erfolg über den VfL Oldenburg Anfang Februar verlor die Elf nur eines der darauffolgenden neun Partien. Lediglich dem SV Atlas Delmenhorst (0:2) musste sich die Strehmel-Elf zwischenzeitlich beugen.

Derby-Stimmung rund um die Volkswagen-Stadt, Prestige-Duell mit Schöningen

Die absoluten Highlight-Spiele für Spieler und Fans waren definitiv die beiden Nordstadt-Derbys gegen Lupo Martini Wolfsburg. Einen Sieger gab‘s in keinem der beiden Aufeinandertreffen. In der Hinrunde hatte der SSV ein 1:1 von der Kreuzheide entführt, in der Rückserie stand letztlich ein torloses Remis auf der Anzeigetafel des Vorsfelder Drömlingstadions. Immerhin: Diese besonderen Begegnungen elektrisierten die Massen – auf der Kreuzheide waren es circa 700 Fans.

Ebenso reihen sich die beiden Prestige-Duelle mit der FSV Schöningen in die SSV-Höhepunkte mit ein. Das Kuriose dabei: Hin- (3:2) und Rückspiel (2:2) fanden innerhalb von nur 14 Tagen statt.