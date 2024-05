Fallersleben. Nach dem Abstieg aus der Oberliga droht den „Lions“ das vollständige Aus. Der Ex-Trainer richtet deutliche Worte an die Führungsetage.

Durch das Erreichen von Platz 4 und 6 in den vorherigen Spielzeiten hatten die Handballer des VfB Fallersleben selbst dafür gesorgt, dass die Fallhöhe geradezu schwindelerregend war. Auf die erfolgreichsten Saisons der Vereinsgeschichte folgte die katastrophalste. Nun droht die Auflösung des Teams. Ein Neuaufbau der „Lions“ in der 5. Liga ist noch nicht in Sicht.

Zehnjähriger Höhenflug endet mit einer Bruchlandung

Uwe Wacker und Stefan Cauer waren es, die das Projekt ins Leben gerufen und den neuen VfB Fallersleben ausgerufen hatten. Mehr als ein Jahrzehnt ist es her, dass Wacker und Cauer als Trainerduo den VfB übernahmen. Damals war Fallersleben Landesligist. Es folgten Aufstiege in die Verbands- und Oberliga. Den Schritt in die 4. Liga hatte Mike Knobbe als verantwortlicher Coach angeleitet. Unter Knobbe wurde der VfB Vierter und Sechster in der Oberliga. Die Hoffmannstädter schienen eher an der Tür zur 3. Liga zu klopfen, als sich Abstiegssorgen machen zu müssen.

Ein Jahr später ist passiert, was nicht vorstellbar war. Der VfB verpasste die Regionalliga-Qualifikation und muss zurück in die 5. Liga. Was war passiert, was schiefgelaufen? „Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll“, sagt Kris Behrens, langjähriger Kapitän des VfB. „Das war die schwierigste und turbulenteste Saison, die ich in Fallersleben erlebt habe.“ Die Aussage spricht Bände, schließlich war Behrens zwölf Jahre beim VfB.

Verletzungspech und Auftaktprogramm seien Gründe für die schlechte Saison

Es sei eine Verkettung unglücklicher Umstände gewesen, die den VfB in einen Abwärtsstrudel gezogen haben. „Wir sind mit drei Spielen in die Saison gestartet, in denen wir Außenseiter waren. Alle drei gingen verloren. Da war unser Selbstvertrauen gleich im Keller“, berichtet Behrens. Anschließend stellte sich die erhoffte Trendwende nicht ein. „Wir hatten einige gute Spiele, haben aber nichts gewonnen.“ Es setzte immer wieder Rückschläge, ein ganz entscheidender: Der Ausfall von Spielmacher Christian Lopez. Behrens betont: „Wie wichtig Christian ist, haben die letzten Saisonspiele gezeigt, als er wieder dabei war. Christian macht den Unterschied.“

Als es kurz vor Weihnachten besser lief, wurden die „Lions“ ausgebremst von der Winterpause. „Die kam zur Unzeit“, sagt Behrens. Nach dem Jahreswechsel war all der Dezember-Schwung verflogen. Ins Jahr 2024 starteten die Fallersleber mit einer Niederlagenserie von drei Spielen, die bis auf elf anwachsen sollte.

Trainer Knobbe zieht die Handbremse und steigt im Februar aus

Die drei Partien waren jedoch genug für Trainer Knobbe, um einen Schlussstrich zu ziehen. Mitte Februar stellte Knobbe sein Amt zur Verfügung. „Das hatte sich abgezeichnet“, erinnert sich Behrens. „Die Entscheidung war nachvollziehbar.“ Die VfB-Verantwortlichen konnten in Hendrik Tuschy renommierten Ersatz für die „Lions“ gewinnen.

Acht Niederlagen und ein Remis kamen unter Tuschy zustande. Der Coach hatte mit Problemen an allen Fronten zu kämpfen. Mit dem sich abzeichnenden Abstieg verkündete ein Spieler nach dem anderen, dass er Fallersleben nach der Saison verlassen würde. Die Mannschaft begann auseinanderzubrechen. Das wiederum hatte Einfluss auf die Trainingsarbeit. Tuschy zählte zu einigen Einheiten nur eine Handvoll Spieler.

Doch der Kern des Teams steckte nicht auf. Leader wie Behrens trieben die Mannschaft an. Zwischen Trainer und Team passte es. „Wir kamen gut miteinander zurecht“, sagt Tuschy. Nur die Ergebnisse blieben aus. „Wir hatten gute Spiele, wurden aber nicht belohnt.“ Erst am letzten Spieltag fuhr der VfB in Alfeld den ersten Zähler unter Tuschy ein.

Interimstrainer Tuschy befürchtet vollständige Auflösung der „Lions“

Die Saison schlossen die Hoffmannstädter auf dem vorletzten Tabellenrang ab. In der kommenden Spielzeit geht’s zurück in die 5. Liga – eine Zäsur! An einen Wiederaufstieg wird auf absehbare Zeit nicht zu denken sein. Es droht eher ein weiteres Abrutschen. Neben Tuschy, der nur als Interimscoach gekommen war, verlassen fast alle Leistungsträger den VfB. Behrens zieht es zurück zu seinem Jugendverein MTV Vorsfelde, Toptalent Paul Perl geht zu Drittligist MTV Braunschweig. Auch Phil Hornke und Mittelmann Lopez wechseln. „Es könnte sein, dass sich die Mannschaft fast vollständig auflöst“, sagt Tuschy. „Ich bin sehr pessimistisch mit Blick auf den VfB.“

Deutliche Kritik an den Verantwortlichen

Der Trainer beklagte wiederholt die mangelnde Führung im Verein. „Aus dem Management habe ich nie jemanden bei unseren Spielen gesehen. Das kenne ich aus 22 Jahren als Handball-Trainer ganz anders.“ Es wirkt, als habe man sich in Fallersleben ergeben. „Die Verantwortlichen haben viel aufgebaut, ein Jahrzehnt lang tolle Arbeit geleistet“, erklärt Tuschy. „Jetzt kämpft allerdings niemand darum, den VfB zu retten. Man lässt den Dingen ihren Lauf.“

Wie es sportlich weitergeht, wer in der kommenden Saison für die „Lions“ auflaufen, wer Trainer sein wird – all das steht in den Sternen. Nur so viel ist klar: Der VfB wird von Grund auf neu aufgezogen werden müssen.