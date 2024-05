Wolfsburg. Jugendfußball: Kreuzheider fahren einen Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten ein. Aber für Fallerslebens U15 wird‘s ganz eng.

Beim Jugendfußball hat der Saisonendspurt begonnen. Für einige der hiesigen C- bis A-Jugendteams geht es in der Landesliga beziehungsweise Niedersachsen- und Regionalliga noch um mehr als nur einen guten Saisonausklang.

A-Junioren Niedersachsenliga

Lupo Martini Wolfsburg – SV V. Georgsmarienhütte 3:1 (0:0). Tore: 0:1 Hofmeyer (54.), 1:1 Mustapha (79.), 2:1 Schlienz (89.), 3:1 Ostburg (90.+1).

Diese drei Punkte sind wichtig – aber auch eingeplant gewesen. Gegen den Tabellenletzten, der bisher nur zwei Zähler sammeln konnte, war ein Sieg ohne Wenn und Aber Pflicht für die abstiegsbedrohten Kreuzheider. Und lange Zeit sah es auch gar nicht danach aus, dass dieser Pflichtsieg auch wirklich zustande kommt. Nach einer torlosen ersten Spielhälfte gingen die Gäste in der 54. Minute in Führung. Erst in der Schlussphase drehten die Hausherren die Partie um. Leon Ostburg machte mit seinem 16. Saisontor in der Nachspielzeit mit dem 3:1 dann den Deckel drauf.

Am Sonntag (11 Uhr) kommt es für Lupo nun zum (fast) entscheidenden Duell mit dem direkten Konkurrenten BSC Acosta, der einen Punkt weniger als das Lupo-Team auf dem Konto hat. Ein Sieg wäre ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt.

A-Junioren Landesliga

JSG SCU Salzgitter – SSV Vorsfelde 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Mhamdi (55.).

Der SSV hatte seine Probleme mit der abstiegsbedrohten JSG, doch das Tor von Ayham Mhamdi bescherte den Eberstädtern dennoch drei Punkte. Bei noch einem ausstehenden Spiel ist dem SSV ein Platz unter den ersten Fünf nicht mehr zu nehmen.

B-Junioren Regionalliga

VfL Wolfsburg U16 – VfL Osnabrück 2:5 (0:3). Tore: 0:1 (5.), 0:2 (29.), 0:3 (38.), 0:4 (46.), 1:4 Connolly (50.), 1:5 (62.), 2:5 Connolly (66.).

Das Duell der Tabellennachbarn entschieden die Gäste aus Osnabrück deutlich für sich. Die beiden Tore vom Wolfsburger Danny Connolly zum 1:4 (46.) und 2:5 (66.) waren nicht mehr als Ergebniskosmetik. Der VfL musste Osnabrück nicht nur auf dem Feld, sondern auch im Tableau den Vortritt lassen und büßte einen Platz ein.

B-Junioren Landesliga

MTV Gifhorn – VfB Fallersleben 10:0 (6:0). Tore: 1:0 (8.), 2:0 (21.), 3:0 (22.), 4:0 (33.), 5:0 (39.), 6:0 (40.+3), 7:0 (57.), 8:0 (68.), 9:0 (75.), 10:0 (77.).

Böse unter die Räder gekommen sind die B-Junioren aus der Hoffmannstadt. Der Meister zeigte dem VfB ganz klar die Grenzen auf. Bereits zur Pause hatte Gifhorn den Fallerslebern ein halbes Dutzend Tore eingeschenkt.

JFV 37 Göttingen – SSV Vorsfelde 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Suschka (31.), 1:1 (55.), 1:2 Marinkovic (63.).

Mit diesem Sieg zogen die Vorsfelder vor dem letzten Spieltag noch am VfB Fallersleben vorbei und stehen nun auf Rang 6. Matchwinner in Grün-Schwarz war David Marinkovic, der seine Farben nach etwas mehr als einer Stunde zum Sieg schoss.

SSV Vorsfelde – Eintr. Braunschweig U16 (Mi., 18 Uhr).

Zum letzten Mal in dieser Spielzeit laufen die Vorsfelder B-Junioren am Mittwochabend auf. In der Partie geht es für den SSV nur noch um die Endplatzierung zwischen Rang 5 und 7. Die Eintracht steht als Tabellenzweiter bereits fest.

C-Junioren Landesliga

BVG Wolfenbüttel – SSV Vorsfelde 1:3 (1:1). Tore: 1:0 (19.), 1:1 Werner (34.), 1:2 Eigentor (39.), 1:3 (55.).

Die Meisterfrage ist geklärt, aber für den SSV kann am Ende noch die Vizemeisterschaft herausspringen. Das merkte man den Eberstädtern an. Die drei Punkte sollten unbedingt auf das Vorsfelder Konto wandern.

FT Braunschweig – VfB Fallersleben 5:3 (2:2). Tore: 0:1 Halinger (3.), 1:1 (5.), 1:2 Eigentor (11.), 2:2 (30.), 3:2 (43.), 3:3 Halinger (52.), 4:3 (59.), 5:3 (63.).

Das war‘s wohl mit dem Klassenerhalt für den VfB. Es sei denn am letzten Spieltag beim Tabellendritten 1. SC Göttingen 05 springt wider Erwarten ein Sieg heraus. Zeitgleich muss aber Eintracht Braunschweig II verlieren. Der direkte Konkurrent gastiert in Peine beim abgeschlagenen Tabellenletzten VfB. Es sieht nicht gut aus für die Hoffmannstädter.

MTV Wolfenbüttel – VfL Wolfsburg U14 (Mi., 18.30 Uhr).

Dem VfL-Nachwuchs ist die Meisterschaft schon länger nicht mehr zu nehmen. Das Duell beim MTV ist das vorgezogene Saisonfinale für die Grün-Weißen, die sich mit einem Sieg die erfolgreiche Spielzeit beschließen wollen.