Wolfsburg. Die Wolfsburgerinnen bezwingen Sparta Göttingen mit 4:2 in einem Spiel, das auch 15:6 hätte ausgehen können.

Ihren letzten Punktspiel-Auftritt vor heimischer Kulisse haben die Landesliga-Fußballerinnen des 1. FC Wolfsburg erfolgreich hinter sich gebracht: Gegen den Tabellenzehnten Sparta Göttingen feierte das Team von Trainer Hendrik Bichel einen 4:2 (2:1)-Sieg und sorgte dennoch wieder einmal dafür, „dass ich bald keine Haare mehr habe“, merkte der FC-Coach schmunzelnd an.

Schließlich durfte Bichel das gleiche Lied anstimmen, das ihn schon durch die ganze Rückrunde begleitet hat. Das Lied von der schlechten Chancenverwertung seiner Mannschaft. „Wir haben alleine in den ersten fünf Minuten drei 100-Prozentige verballert. Wir hätten gleich 3:0 führen müssen“, sagte er kopfschüttelnd. Praktisch aus heiterem Himmel gingen dafür die Gäste in Führung, als die starke Eva-Pilar-Coralie Gräfin-Von-Perponcher-Sedlnitzky das 1:0 in der neunten Minute erzielte. „Sie hat uns in der ersten Halbzeit echt Probleme bereitet. Sie hat sich gut in den Räumen bewegt“, lobte Bichel die „Zehn“ aus Göttingen.

Ohnehin: Gerade in der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften eine Vielzahl an Möglichkeiten. Der 1. FC nutzte zumindest noch zwei davon und ging durch Treffer von Jessica Volk (33.) und Isabel Pape Morgado (45.) noch mit einer 2:1-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Wolfsburgerinnen vor allem defensiv und ließen kaum noch Chancen zu. Einzige Ausnahme war der 2:3-Anschlusstreffer durch Johanna Becker (77.), die „von einem groben Fehler“ des FC profitierte. 180 Sekunden zuvor hatte Laura Wahnsiedler für das 3:1 gesorgt. Den Schlusspunkt setzte dann erneut Jessica Volk mit dem 4:2 (86.) – es war bereits ihr 15. Saisontor.

„Das Spiel war wirklich gut anzusehen. Wir haben uns gegen einen tiefstehenden Gegner wirklich viele Chancen herausgespielt, die Partie kann auch 15:6 ausgehen. Fußballerisch wird es immer besser“, fasste Bichel zusammen, der seinen Kader in der kommenden Saison zusammenhalten wird. „Wir haben keine Abgänge, bekommen aber vier Neue dazu – vielleicht auch noch eine Fünfte. Dann haben wir einen sehr guten und großen Kader zusammen.“

Tore: 0:1 Gräfin-Von-Perponcher-Sedlnitzky (9.), 1:1 Volk (33.), 2:1 Pape Morgado (45.), 3:1 Wahnsiedler (74.), 3:2 Becker (77.), 4:2 Volk (86.).