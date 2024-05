Wolfsburg. Nach dem wichtigen 5:4-Sieg gegen den TC GW Rotenburg stehen Niklas Schulz und Co. kurz vor dem Klassenerhalt.

Jetzt haben die Tennisspieler des TV Jahn Wolfsburg einen Fuß in der Tür zur Oberliga-Saison 2025. Dank eines dramatischen 5:4-Heimerfolgs gegen TC Grün-Weiß Rotenburg stehen die Wolfsburger kurz vor dem Klassenerhalt. Noch ein Sieg fehlt, und die Planungen für eine weitere Oberliga-Spielzeit können beginnen. Um den doppelten Punktgewinn musste der TV Jahn allerdings weitaus mehr zittern, als es Fans und Mannschaft lieb war.

Es war alles auf dem Weg. Julius Ziebart (1:6, 6:4, 10:8), Petr Vanicek (6:3, 7:6) und Erik Patorra (6:3, 6:1) brachten die Gastgeber in der ersten Spielrunde mit 3:0 in Führung. Mannschaftssprecher Niklas Schulz berichtete: „Julius hat im ersten Satz schnell 0:5 zurückgelegen, sich aber im zweiten Durchgang taktisch neu eingestellt. Seine mutige Spielweise wurde belohnt. Petr war besser, auch wenn sich sein Gegner beharrlich gewehrt hat. Erik war routinierter.“ Patorras Kontrahent ließ seinen Frust am Schläger aus und brachte sein Spielgerät nach Matchende zu Bruch – Ausdruck der Gemütslage der beiden Mannschaft. Wolfsburg obenauf, Rotenburg fast geschlagen.

„Wir haben lange überlegt, wie Rotenburg aufstellen würde und wie wir reagieren sollten.“ Niklas Schulz

Aber der TC Grün-Weiß sollte zurückkommen. Jahn-Topspieler Schulz sorgte zwar noch für den vierten Wolfsburger Punkt, indem er sich gegen Tarik Burina für die Hallen-Niederlage im März revanchierte (6:2, 6:2). Doch Oliver Wagner (0:6, 1:6) und Fabian Höflich (3:6, 4:6) verloren ihre Partien. „Oliver hatte das schwerste Match, Fabian hat gefightet. Mehr war nicht drin“, sagte Schulz. „Für mich lief es gut. Auf Sand konnte ich variieren, Burina mit Slice und Spin aus dem Rhythmus bringen.“

In die Doppel ging der TV Jahn mit einer 4:2-Führung, nur noch ein Matchpunkt fehlte zum Sieg. Schon in der Spielvorbereitung herrschte jedoch Nervosität. „Wir haben lange überlegt, wie Rotenburg aufstellen würde und wie wir reagieren sollten“, erklärte Schulz. Das Pokerspiel hatte begonnen. Mit dem Ergebnis war Schulz durchaus zufrieden. „Wir haben alles richtig gemacht.“

Rotenburg trennte seine Topspieler, stellte drei in etwa gleich starke Duos auf. Wolfsburg baute auf sein erstes Doppel: Schulz/Vanicek sollten für den einen noch fehlenden Punkt sorgen. Die Doppel 2 und 3 waren Bonus-Matches, die sich aber so stark präsentierten, dass die Hoffnung aufkam, an den hinteren beiden Positionen den fünften Zähler zu holen. Nachdem Ziebart/Patorra (2:6, 6:4, 7:10) und Wagner/Höflich (6:4, 3:6, 10:12) jedoch knapp verloren und Rotenburg zum 4:4-Zwischenstand ausgeglichen hatte, begann das große Zittern. Der sicher geglaubte Sieg schien den Gastgebern zu entgleiten. Denn auch das erste Doppel war kein Selbstläufer. Schulz/Vanicek setzten sich erst im Match-Tiebreak durch (7:5, 5:7, 10:5). „Es hat sich zugespitzt, das Match wurde hitzig und emotional“, berichtete Schulz. „Am Ende steht aber ein ganz wichtiger Sieg für uns.“