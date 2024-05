Wolfsburg. Wolfsburgerinnen bestreiten am Sonntag gegen Sparta Göttingen ihr letztes Punktspiel vor eigenem Publikum.

Es ist erst das dritte Landesliga-Heimspiel im Jahr 2024 – und es wird zugleich auch schon das letzte sein für die Landesliga-Fußballerinnen des 1. FC Wolfsburg. Die Mannschaft von Trainer Hendrik Bichel empfängt am Sonntag (11 Uhr) den Tabellenzehnten Sparta Göttingen auf dem Kunstrasenplatz im Stadion West.

Das letzte Landesliga-Heimspiel der Saison, es wird allerdings noch nicht der Höhepunkt vor heimischer Kulisse werden für die FC-Fußballerinnen. Denn: Sie hatten Losglück! Im Bezirkspokal-Finale gegen die SVG Göttingen genießen die Wolfsburgerinnen am 16. Juni Heimrecht und wollen sich dort revanchieren, wie Bichel anmerkt. Schließlich musste sich sein Team den Göttingerinnen in der Liga erst vor 14 Tagen mit 0:1 geschlagen geben – es war die siebte Niederlage am Stück gegen die SVG ...

Wiedergutmachung ist aber auch schon jetzt am Sonntag angesetzt für das enttäuschende 1:1-Remis bei Sparta Göttingen in der Hinserie. „Da haben wir einen Elfmeter verschossen und uns praktisch selbst ins Bein geschossen“, sagt der FC-Coach, der einen tiefstehenden Gegner erwartet. „Es kommt wieder einmal auf uns selbst an. Wenn wir unsere Chancen nutzen, dann werden wir das Spiel auch gewinnen“, legt sich Bichel fest.

Doch daran haperte es in der zweiten Saisonhälfte eben viel zu oft beim 1. FC. „Wir haben in der Rückrunde zu viele Punkte liegen gelassen“, merkt der Trainer mit Blick auf die schlechte Chancenverwertung seiner Schützlinge an.