Kürzlich standen die Bezirksmeisterschaften der U14 und U16 in Bad Harzburg an und mit dabei waren auch acht Athleten des VfB Fallersleben.

Am frühen Morgen fuhren die meisten gemeinsam im VfB-Bus los. In Bad Harzburg angekommen war keine einzige Wolke am Himmel zu sehen. Gutes Wetter war für den ganzen Tag vorprogrammiert. Nur mit starkem Seitenwind und später auch Gegenwind hatten die Athleten zu kämpfen.

Der gesamte Wettkampf war aber gut organisiert, sodass es zu keinen Überraschungen im Zeitplan kam und die Athleten sich voll auf ihre Disziplinen konzentrieren konnten. Das zeigte sich auch in den erfolgreichen Ergebnissen des Tages.

Zufrieden mit den Leistungen und von der Sonne gebräunt machten sich die Fallersleber nach dem langen Tag wieder auf den Weg nach Hause.

Die Ergebnisse der Ahtleten:

Paul Graubner: Weitsprung (3. Platz /4,23 m); Speerwurf (2. /25,76 m).

Liam Spinnler: 75 m (2. /11,40 sek); 800 m (3. /2:53,61 min); Kugelstoß 3 kg (1. /7,5 m); Weitsprung (2. /4,08 m).

Diana Krüger: 800 m (2. /2:47,84 min); Weitsprung (6. /4,14 m).

Christopher Gutierrez Eilenfeld: 800 m (2. /2:18,36 min).

Marlon Voigt: Kugelstoß (2. /7,17 m); Speerwurf (2. /6,41 m).

Charlotte Michitsch: 100 m (2. /14,12 sek im Finale; 13,84 sek im Vorlauf).

Victoria Böhm: 100 m (14,80 sek).

