Wolfsburg. Ein 1:1 gegen Ingolstadt reicht nicht: Der Unterbau des VfL muss sich aus der 2. Bundesliga verabschieden.

Es sollte nicht sein: Das U20-Frauenteam des VfL Wolfsburg muss sich aus der 2. Fußball-Bundesliga verabschieden. Das 1:1 gegen den FC Ingolstadt reichte nicht aus. Einen Spieltag vor Schluss beträgt der Rückstand auf das „rettende Ufer“ vier Punkte – der Abstieg in die Drittklassigkeit ist besiegelt.

Unbedingt wollte die Mannschaft von Trainer Daniel Kraus das Zweitliga-Aus verhindern, beziehungsweise die letzte Chance auf den Klassenverbleib durch einen Sieg gegen den FCI wahren. Die Kraus-Elf startete schwungvoll in die Partie und war permanent im Vorwärtsgang. Die Angriffsbemühungen blieben aber ohne Ertrag. Die beste Möglichkeit hatte Winterzugang Ebony Madrid in der 14. Spielminute. Ihr Schuss ging allerdings knapp am Gehäuse vorbei. Der erste Durchgang blieb somit torlos.

Von den Gästen gab es bis dato nicht so viel zu sehen, abgesehen von einer Kopfballchance im ersten Durchgang, die VfL-Keeperin Kiara Beck problemlos wegfischen konnte. Dennoch erzielte Ingolstadt das erste Tor des Spiels (61.). Der VfL antwortete mit wütenden Angriffswellen. Folgerichtig und vollkommen verdient glich Franziska Libske nach einer tollen Einzelaktion aus (77.).

Ein Punkt reichte den Jung-Wölfinnen aber nicht, sie wollten und brauchten die volle Punktausbeute. Beinahe hätte es in der Nachspielzeit auch damit geklappt, doch ein Schuss von Tarah Burmann knallte nur gegen den Querbalken. Kurz danach war Schluss, der Abstieg besiegelt. Die Hypothek von nur vier geholten Punkten in der Hinrunde war letztlich zu groß. Da half es auch nichts, dass der VfL in der Rückrunde zwölf Zähler eingefahren hat.

VfL-Trainer und Sportlicher Leiter Daniel Kraus kommentierte den Abstieg des VfL so: „Vor allem in der Rückrunde haben wir eine positive Entwicklung genommen, die auch gegen Ingolstadt wieder sichtbar gewesen ist. Der Abstieg ist jetzt keine Situation, auf die wir uns nicht hätten vorbereiten können, wir standen ja die gesamte Saison über unten in der Tabelle.“ Als U20-Team steht für Kraus und Co. ohnehin die Weiterentwicklung der einzelnen Spielerinnen im Fokus. „Viele Spielerinnen haben Schritte nach vorne gemacht.

Die Jung-Wölfinnen bestreiten ihr letztes Match der Saison am kommenden Sonntag (14 Uhr) beim SV Meppen. Die Gastgeberinnen haben noch die Chance aufzusteigen. Zurzeit stehen sie auf dem dritten Rang mit 50 Punkten.

