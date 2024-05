Neuhaus. Das Tanzpaar vom SSV Neuhaus gewinnt das Qualifikationsturnier für den Gold Cup.

Es war eine ganz enge Kiste, aber am Ende standen Jürgen und Christine Flimm, das Sonderklassen-Tanzsportpaar des SSV Neuhaus, als Sieger des Gold Cup-Qualifikationsturniers in Bad Bevensen fest.

Der Gold Cup ist der Nachfolgerwettbewerb der Goldenen 55 beziehungsweise Goldenen 60. Es ist eine Turnierserie des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV). In Bad Bevensen nahmen 41 Tanzpaare an dem Wettbewerb im Rahmen der Heide-Pokalturniere teil.

In der Endrunde mit sechs Paaren kam es zu einem spannenden Zweikampf zwischen dem Tanz-Tandem Flimm sowie Andreas und Annette Reumann (Tanz-Turnier-Club Elmshorn), die sich als Sieger der ersten vier Endrundentänze abgewechselt hatten. So musste der letzte Endrundentanz, der Quickstep, die Entscheidung über den Turniersieg bringen. Mit drei Einserwertungen gewann das SSV-Paar diesen Tanz und holte sich damit auch den Turniersieg.

Thorsten und Tina Rönnicke (ebenfalls vom SSV Neuhaus), verpassten indes knapp als Vierte einen Treppchenplatz in der Endrunde der Mastersclass III C. Mit diesem Turnierergebnis sicherten sich die Rönnickes den Aufstieg in die B-Klasse.

wk