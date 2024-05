Wolfsburg. Fußball-Oberliga: Die Kreuzheider stehen nach unseren Informationen kurz vor dem Abschluss eines echten Transfer-Coups.

Er spielte vor vier Jahren noch für Spartak Moskau, wechselte dann zu Energie Cottbus und war zuletzt bei Rot-Weiß Erfurt aktiv. Nun zieht es ihn zurück nach Wolfsburg. Aber nicht zum VfL, bei dem der 26-jährige Flügelspieler ausgebildet und Nationalspieler wurde. Nein, es zieht ihn nach Informationen unserer Zeitung zum Fußball-Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg.

Für die Kreuzheider, die eine sehr starke Oberliga-Saison hinter sich haben, wäre die Verpflichtung von Malcolm Badu ein echter Coup. Badu spielte in der U23 des VfL Wolfsburg mit Junior Ebot-Etchi und seinem wohl künftigen Cheftrainer Michele Rizzi zusammen. Obendrein ist der ehemalige U20-Nationalspieler mit einer Wolfsburgerin liiert. Den Gerüchten zu Folge will Badu in der Volkswagenstadt abseits des Profi-Fußballs sesshaft werden.

Der gebürtige Berliner soll aber nicht der einzige Neuzugang für Lupo sein. Am Wochenende wurde Lennart Hoffie bei der FSV Schöningen verabschiedet. Nachdem klar ist, dass Rocco Tuccio bei den Kreuzheidern in der nächsten Saison pausieren wird, ist im zentralen Mittelfeld eine Planstelle offen. Gut möglich, dass diese durch Hoffie, ein guter Freund von Lupo-Co-Trainer Kevin Riaz, besetzt werden könnte.

Der Verein selbst ließ die Gerüchte um die zwei Neuverpflichtungen unkommentiert.