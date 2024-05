Wolfsburg. Im Schloss Wolfsburg werden die „Meister*innen des Sports 2023“ gekürt. Alexandra Popp und Louis Quarata sind Sportler des Jahres.

Im Gartensaal des Wolfsburger Schlosses versammelte sich am Freitagabend die Sport-Elite der Volkswagen-Stadt. Die „Meister*innen des Sports 2023“ wurden gekürt.

„Wolfsburg ist und bleibt Sportstadt – das haben die Siegerinnen und Sieger mit ihren sensationellen Leistungen und beeindruckenden Erfolgen auf nationaler und internationaler Ebene wieder einmal bestätigt“, so Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Dass wir Sportlerinnen und Sportler aus so vielen unterschiedlichen Disziplinen ehren können, zeigt die große Bedeutung des Breitensports in unserer Stadt. Ein großer Dank gebührt auch den Vereinen und den Ehrenamtlichen, die mit ihrem Engagement viele dieser tollen Erfolge erst möglich machen.“

Sportlerin des Jahres wurde Fußballerin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg (Fußball-GmbH). Die Fußballerin des Jahres und Torschützenkönigin des vergangenen Jahres gewann mit dem VfL auch den DFB-Pokal und zog ins Endspiel der Champions League ein.

Ratsmitglied Ralf Mühlisch, Robin Scheil (Sportausschuss), Oberbürgermeister Dennis Weilmann, die Sportlerin des Jahres Alexandra Popp und Timo Kaupert vom Stadtsportbund. © regios24 | Lars Landmann

Sportler des Jahres wurde Louis Quarata vom VfL Wolfsburg e.V., der bei der U20-Europameisterschaft mit der Staffel über 4x400 Meter die Silbermedaille gewonnen hat. Über 400 Meter holte sich der Leichtathlet zudem zwei nationale Meistertitel (U20 und U23).

Als Mannschaft des Jahres wurde die Cheerleading-Crew Sonic Aces vom MTV Vorsfelde ausgezeichnet, die 2023 ihren Titel als deutscher Meister verteidigen konnte. Da die Mannschaft bei der ELITE Cheerleading Championship in Bottrop dabei war, konnten die Teammitglieder die Auszeichnung nicht persönlich entgegennehmen und wurden vom MTV-Vorstand vertreten.

Alle Geehrten auf einen Blick

Ehrengaben/Pokale: Nils Anderson, Mario Fischer, Anika Furchner, Michael Kienapfel, Ruben Maurer, Kathrin Neumann, Oliver Paprotny, Jeannette Starker (alle Wolfsburger Kanu-Club), Laura Burbulla (VfL Wolfsburg Leichtathletik), Lahcence Gherram (VfL Wolfsburg Judo), Giuseppe Palermo (VfL Wolfsburg Gewichtheben), Alexander Regener (VfL Wolfsburg Jiu-Jitsu), Viola Friedrichs (TV Jahn Wolfsburg Schwimmen), Mirco Fuhrmann (TV Jahn Wolfsburg Schwimmen), Franziska Hauptmann (TV Jahn Wolfsburg Schwimmen), Birgitt Michel (TV Jahn Wolfsburg Orientierungslauf), Maxim Schlaht (TV Jahn Wolfsburg Schwimmen).

Sportmedaille in Bronze: Laura Branding (VfL Wolfsburg Armwrestling), Bärbel Gorius (VfL Wolfsburg Fechten), Phil Grolla (VfL Wolfsburg Leichtathletik), Jaron Herde (VfL Wolfsburg Jiu-Jitsu), Nele Jaworski (VfL Wolfsburg Leichtathletik), Chantal Märtens (VfL Wolfsburg Rollkunstlauf), Yavuz Ögut (VfL Wolfsburg Jiu-Jitsu).

Sportmedaille in Silber: Giovanna Scoccimarro (MTV Vorsfelde Judo).

Mannschaften: VfL Wolfsburg Bowling (Maxime de Rooij, Sarah Zuk, Gudrun Reimer, Janin Ribguth, Saskia Malz, Anja Maylah, Belinda Lupa, Luise Stamer), KV Wolfsburg Kegeln (Bernd Schönberger, Helmut Schie, Arnd Borchert, Ronald Schlimper), TV Jahn Wolfsburg Schwimmen (Franziska Hauptmann, Maxim Schlaht, Thomas Träg, Patricia Hauptmann), TV Jahn Wolfsburg Schwimmen (Franziska Hauptmann, Maxim Schlaht, Kelvin Knittel, Patricia Hauptmann).

64. Sportabzeichen in Gold: Manfred Hahn (Sportgruppe Kieß), Harald Meyer (VfL Wolfsburg).

63. Sportabzeichen in Gold: Erhard Buhl (MTV Vorsfelde).

25. Sportabzeichen in Gold: Jörg Deuter (VfB Fallersleben), Ursula Erdmenger (VfL Wolfsburg).

Ehrungen der Ehrenamtlichen: Ursula Erdmenger (VfL Wolfsburg), Erhard Buchholtz (BV 91 Wolfsburg), Elke Cramm (VfL Wolfsburg), Angelika Dettmer (VfL Wolfsburg), Rita Senn (TSV Ehmen).