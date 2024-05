Wolfsburg. Fußball-Oberliga: Lupo Martini Wolfsburg besiegt Eintracht Celle mit 3:1.

Hungrig bis zum (vor-)letzten Bissen: Der Fußball-Oberligist Lupo Martini hat das vorletzte Spiel der Saison gegen Eintracht Celle mit 3:1 (1:1) gewonnen und hat dabei einmal mehr Nehmerqualitäten bewiesen.

Lupo begann gut, war druckvoll. Ein Tor sprang in dieser Phase aber nicht heraus. Ein Foulelfmeter, der aus einem Konter resultiert hatte, führte stattdessen zum Rückstand. „Die Führung für Celle war auch verdient“, gestand Lupos Coach Michele Rizzi ein und führte aus: „Wir waren nicht zwingend genug.“ Dennoch glich Maxim Safronow in der 39. Minute aus.

Nach dem Seitenwechsel kam Lupo aber mit gehörigem Rückenwind aus der Kabine. Rizzi: „Wir haben uns viel besser bewegt. Man hat gesehen, dass die Jungs das Spiel gewinnen wollten.“ Und das taten sie am Ende auch durch zwei Treffer von Jannes Drangmeister (58., 74.).

Lupo steht nun auf dem 4. Platz „und den würden wir jetzt gern weiter behalten“. Ein Sieg am Montag (16 Uhr) gegen Arminia Hannover wird wohl die Voraussetzung sein. Es wäre der vierte Sieg in Serie für Lupo, ein Novum in dieser Spielzeit für die Kreuzheider. Das Beste zum Schluss also...