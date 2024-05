Wolfsburg. Trotz Profi-Unterstützung: Die B-Juniorinnen des VfL Wolfsburg scheitern nach dem 0:0 im Halbfinal-Rückspiel an der TSG Hoffenheim.

Um 13.45 Uhr war es aus, die B-Juniorinnen des VfL Wolfsburg sanken zu Boden, verdrückten zahlreiche Tränen und fielen Familie und Freunde in die Arme. Mit dem Schlusspfiff von Schiedsrichterin Levke Scholz endete ihr Traum von der deutschen Meisterschaft nach einem 0:0 im Halbfinal-Rückspiel. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Markus Herbst vor 400 lautstarken Fans im Stadion am Elsterweg gegen die TSG Hoffenheim einen Riesenfight abgeliefert und war drückend überlegen. Doch die Bürde des ärgerlichen Gegentreffers bei der 0:1-Niederlage im Hinspiel war am Ende zu groß.

VfL-Coach Markus Herbst: Finaleinzug „wäre hochverdient gewesen“

Während die TSG-Spielerinnen auf dem Rasen und mit den mitgereisten Zuschauern feierten, zog Herbst ein bitteres Fazit: „Wenn man beide Spiele sieht, wäre es hochverdient gewesen. Wir waren auch in der vergangenen Woche schon die bessere Mannschaft. Hoffenheim war nur darauf aus, in Umschaltmomente zu kommen, hat gar nicht mitgespielt.“ Der VfL-Coach weiter: „Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, die von der ersten bis zur letzten Minute Vollgas gegangen ist. Es ist umso bitterer, durch so ein dummes Gegentor im Hinspiel auszuscheiden.“

Die B-Juniorinnen zeigten ein Riesenspiel, hatten dabei ordentlich prominente Unterstützung: Die alte Haupttribüne im VfL-Stadion am Elsterweg war gut gefüllt. Und es schauten zahlreiche Spielerinnen aus dem Profikader zu, wie die Nationalspielerinnen Vivien Endemann oder Lena Oberdorf. Auch VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher und Bundesliga-Trainer Tommy Stroot drückten vor Ort die Daumen.

80 Minuten Dauerdruck der Wolfsburger B-Juniorinnen

Der VfL machte über die gesamten 80 Spielminuten richtig viel Druck, während sich die Hoffenheimerinnen nach dem Hinspiel-1:0 komplett aufs Kontern verlagerten. Das Herbst-Team zeigte einen ganz großen Kampf gegen den Meister aus dem Süden und erarbeitete sich eine Vielzahl an Möglichkeiten.

Gefährlich wurde es entweder nach Standards oder, wenn es über die rechte Angriffsseite und Maila Herzig ging. Die dribbelstarke Nachwuchs-Nationalspielerin wurde zunächst gerade noch so gestoppt, dann parierte TSG-Torhüterin Romy Bräutigam. So stark die Wolfsburger U17-Mädels das Spiel aber auch aufzogen, defensiv extrem sicher standen und es immer wieder schafften, Hoffenheim in Verlegenheit zu bringen, so zeigte sich auch die große VfL-Schwäche: die offensive Durchschlagskraft und der Abschluss. Immer wieder kam der letzte Pass nicht an, wurde zu überhastet abgeschlossen.

Maila Herzig mit starkem Auftritt: Müssen im Strafraum konsequenter sein

Das sah auch Herzig so, die in dieser Saison vor allem in der Wolfsburger U20 zum Einsatz kam. Die 16-Jährige sagte: „Wir waren in beiden Spielen die bessere Mannschaft und mehr vor dem gegnerischen Tor. Und wir waren gerade im Rückspiel diejenigen, die es mehr gewollt haben. Aber im Endeffekt hat Hoffenheim es gut gemacht, und wir haben unsere Chancen nicht genutzt.“ Die offensive Außenspielerin, die 2022 vom Lehndorfer TSV an den Elsterweg gewechselt war, sagte weiter: „Das Spielglück war nicht auf unserer Seite, aber am Ende müssen wir im Strafraum konsequenter sein.“

An der großen grün-weißen Dominanz änderte sich auch nach der Pause nichts, die jungen Wolfsburgerinnen blieben der TSG in allen Punkten überlegen, unterbanden auch die gefährlichen Konter immer sehr souverän; Torhüterin Nelly Smolarczyk bekam so gut wie gar nichts auf ihren Kasten. Kapitänin Mathea König und Lucia Sanchez-Galeria hatten die größten Gelegenheiten, das Halbfinale auszugleichen.

Immer mehr lief den Wolfsburgerinnen die Zeit davon, und die Angriffsbemühungen gerieten planloser. Joker Greta Müllers Versuch trudelte knapp neben das Tor (79.). Die TSG überstand auch den VfL-Druck in der Schlussphase - und jubelte über den Finaleinzug gegen den Meister von 2018 und 2019.

Für die Wolfsburger U17 geht‘s in der kommenden Saison in der C-Junioren-Landesliga weiter, die B-Juniorinnen-Bundesliga hat der DFB zur neuen Saison abgeschafft. Sechs Spielerinnen gibt Herbst in die eigene U20 ab, zwei verlassen den Klub. Ändern möchte der Coach an der Spielweise seiner Mannschaft trotz der neuen Gegner nichts. Er sagt: „Es geht um die Ausbildung, nicht um Ergebnisse. Wir versuchen, in unseren Abläufen zu bleiben und die die Mädels bestmöglich für oben auszubilden.“

Spiel kompakt:

VfL Wolfsburg: Smolarczyk - Hoffmann, Meister, M. König, L. König - Wagner, Sanchez-Galeria, Hildebrandt (62. Derendarz) - Herzig, Schittek (62. G. Müller), Müller (41. Damm).

TSG Hoffenheim: Bräutigam - Jungebloed, Vöhringer, Herre, Michelfelder - Helmstetter, Kamuf, Krips (68. Steiner) - Veljija (52. Blust), Winter, Bettencourt (41. Melissanidis).

Tore: keine.

Gelbe Karten: Wagner / Vöhringer.

Schiedsrichterin: Levke Scholz (Lübeck).

Zuschauer: 400 im Stadion am Elsterweg.