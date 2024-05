Wolfsburg. Fußball-Bezirksliga: Der TSV erzielt in der Nachspielzeit den 3:2-Siegtreffer und springt wieder auf Platz 2.

Es geht für beide Mannschaften de facto um nichts mehr, aber dennoch lieferten sich die Fußball-Bezirksligisten Lupo Martini Wolfsburg II und der TSV Ehmen ein spektakuläres und temporeiches Nachholspiel am Donnerstagabend. Mit 3:2 (1:0) ging Ehmen als Sieger vom Platz, die Entscheidung war allerdings erst in der Nachspielzeit gefallen.

Die Gastgeber setzten Ehmen extrem früh unter Druck. Damit hatte der TSV das eine oder andere Mal so seine Probleme. „Aber wir haben mit unserer Erfahrung und der Ruhe den Spielaufbau trotzdem durchgezogen und uns nicht anstecken lassen“, sagte Antonio Renelli, der Trainer der Ehmer.

TSV-Torjäger Marco Raue erzielte kurz vor der Pause den Führungstreffer für die Gäste. Arian Ademi glich in der 69. Minute aus, Raue legte wiederum für sein Team nach (77.). Lupo steckte aber nicht auf. Miguel Menendez stellte das Ergebnis wieder „auf Null“. Renelli: „Keiner wollte auch nur irgendetwas abschenken.“ Den Zuschauern wurde auf jeden Fall einiges geboten.

„Das war ein Top-Spiel – ohne Wenn und Aber! Beide Mannschaften hatten ein sehr, sehr hohes Tempo, und beide Teams hatten ihre Momente“, kommentierte Renelli. Der Unterschied: Das erfahrenere Ehmen war in den genau richtigen Momenten zur Stelle. So auch in der Nachspielzeit, die durch eine gelb-rote Karten (taktisches Foul) gegen die Lupo-Reserve eingeläutet wurde. „Wir wollten den Sieg dann unbedingt“, erklärte Renelli.

Der Aufsteiger springt durch diesen Sieg wieder auf Tabellenplatz 2 und möchte diesen auch nicht mehr an den SSV Vorsfelde II abtreten. „Wir wollen uns am Ende der Saison hinter Fallersleben einreihen und nächstes Jahr wieder angreifen!“

Tore: 0:1 Raue (45.), 1:1 Ademi (69.), 1:2 Raue (77.), 2:2 Menendez (80.), 2:3 Gildenberger (90.+2). Gelb-Rot: Lupo II (90.).