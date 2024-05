Wolfsburg. Fußball-Oberliga: Lupo Martini will mit zwei Heimsiegen am Pfingstwochenende die gute Saison veredeln.

Während andere das Pfingstwochenende nutzen, um einen Kurzurlaub einzustreuen, werden die Oberliga-Fußballer von Lupo Martini Wolfsburg am langen Wochenende gleich zweimal auf dem eigenen Platz stehen. Am Samstag (16 Uhr) ist der MTV Eintracht Celle zu Gast und am Montag (16 Uhr) folgt das Heimspiel gegen Arminia Hannover. Es sind die letzten 180 Minuten der Saison – und Lupo will die maximale Punktzahl rausholen.

Das erste Spiel am Samstag hat ein wenig Feuer verloren, weil sich Eintracht Celle mit zwei Siegen am Samstag gegen Rehden (3:2) und am Mittwoch gegen den Rotenburger SV (4:2) gerettet hat. Der Klassenerhalt ist besiegelt. „Die Frage ist bei Celle dieselbe wie bei uns: Ist die Mannschaft noch mal bereit, richtig Gas zu geben?“, meint Lupos Trainer Michele Rizzi.

Aus dem Hinspiel ist noch eine Rechnung offen für Lupo

Der Coach wird nur ungern aufs Hinspiel angesprochen. Mit 2:6 gerieten seine Mannen in Celle unter die Räder. Rizzi: „Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich als Spieler mal sechs Gegentore bekommen habe. Wir haben noch vieles gutzumachen. Das Hinspiel war unser schlechtestes Saisonspiel.“

Wiedergutmachung ist aber nicht der einzige Treibstoff im Tank der Kreuzheider. Motivation zieht die Rizzi-Elf auch aus dem Ziel, am Ende der Saison unter Umständen sogar zu den besten fünf Mannschaft dieser starken Oberliga zu gehören. Mit Siegen gegen Celle und am Montag gegen Hannover ist Lupo zumindest Platz 6 nicht mehr zu nehmen. Und wenn Egestorf-Langreder in den Spielen gegen Delmenhorst oder Bersenbrück, die beide noch um die Aufstiegsrelegation kämpfen, Punkte liegen lassen wird, dann rutscht Lupo sogar auf Platz 5 hoch.

Doch Rizzi weiß auch, das alles Kalkulieren nichts bringt, wenn seine Mannschaft nicht gewinnt. „Deshalb liegt der volle Fokus auf uns. Denn wenn wir nicht liefern, dann sackt uns die Konkurrenz noch ein.“ Aber die Kreuzheider haben letzte Woche gegen Ramlingen-Ehlershausen (5:0) schon bewiesen, dass sie mit der Saison noch lange nicht durch sind, und das Team noch hungrig ist.

Für Arminia geht`s noch um den Klassenerhalt

Die Gegneranalyse kann Rizzi fürs Wochenende an vielen Punkten einfach übernehmen. „Celle und Arminia sind von der Spielanlage sehr ähnlich.“ Die Celler zeichnet aber offensiv eine enorme Spielfreude und -stärke aus. Das hat Lupo im Hinspiel schon schmerzhaft erfahren müssen. Arminia hingegen kommt mit weniger Raffinesse, dafür aber mit mehr Wucht ins letzte Drittel.

Mit Wucht wird sich die Arminia in Wolfsburg auch gegen den drohenden Abstieg stemmen. Dieser könnte aber schon feststehen, wenn Hannover am Samstag in Schöningen nicht gewinnt und zeitgleich Ramlingen-Ehlershausen beim Heeslinger SC drei Punkte einfährt. Wie auch immer das Szenario am Montag aussehen wird: Lupo wird noch einmal alles reinhauen, um einen guten Abschluss einer guten Saison zu haben.