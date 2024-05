Fallersleben. Fußball-Bezirksliga: Der frischgebackene Meister treibt die Kaderplanung für die Landesliga voran

Jetzt, wo klar ist, in welcher der Liga der VfB Fallersleben in der nächsten Saison spielen wird, nimmt die Kaderplanung beim frischgebackenen Meister der Fußball-Bezirksliga Fahrt auf. Am Dienstag präsentierte der künftige Landesligist die ersten drei Neuzugänge.

Alle drei Spieler kommen aus der eigenen Jugend. „Ein großer Teil unseres Team hat in der Jugend beim VfB gespielt. Diese Tradition wollen wir fortführen“, kommentierte VfB-Sportdirektor Tom Daedelow die Berufung des U19-Trios Lennox Binder, Hagen Jawurek und Jamie Blischke in den Kader der Erstvertretung der Hoffmannstädter.

Die drei gehörten zu den „absoluten Leistungsträgern“ in der U19 und wurden „von mehreren Interessenten umworben“, wie Daedelow verrät. „Wir sind sehr froh, sie in Fallersleben halten zu können und ihnen den nächsten Schritt in ihrer Laufbahn zu ermöglichen.“

mth/red