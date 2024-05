Wolfsburg. REIGN landet bei der inoffiziellen Nachwuchs-WM in Tampa unter den Top 20. Außerdem erlangen alle Sharks-Teams den Goldstatus.

Die Cheerleader des VfB Fallersleben feierten erneut große Erfolge. Das Sharks REIGN machte sich vor zwei Wochen auf den Weg in die USA, um das erste Mal in der Vereinsgeschichte – und als erstes deutsches Team überhaupt – gegen die internationale Konkurrenz auf den Youth Summits in Tampa anzutreten. Die Meisterschaft wird als inoffizielle Nachwuchs-Weltmeisterschaft gehandelt, und REIGN zeigte sich dort von der besten Seite.

Das große Ziel „Finals“ wird erreicht

Zwei Meisterschaftstage sollten absolviert werden, dafür musste die Leistung an Tag 1 aber entsprechend stimmen. REIGN wirbelte über die Matte, und nach stundenlangen Bangen war die Freude riesig, als es hieß: REIGN qualifiziert sich auf Platz 15 für die Finals am nächsten Tag. Das war das große Ziel, ja fast schon ein kleiner Traum von Sharks-Trainerin Coleen Waibel. Lediglich 26 Teams von den 64 startenden Teams schafften diesen Sprung.

An Tag 2 kamen bei REIGN allerdings etwas die Nerven durch und zum Ende des Programms schlich sich dann ein Fehler ein. Trotzdem hieß es am Ende noch Platz 19 für REIGN. Für das Debüt in den USA ein mehr als erfolgreicher Abschluss.

Mit mehreren Teams bei der Stage Nord in Walsrode dabei

Währenddessen bereiteten sich drei Teams der Sharks in Deutschland auf die Stage Nord in Walsrode vor. Auf dieser Meisterschaft geht es nicht um Platzierungen, sondern um den Bronze-, Silber- oder Goldstatus. Der jeweilige Status benennt den Schwierigkeitsgrad der Kür. Die Baby Sharks machten am vergangenen Samstag den Anfang, und die jüngsten Aktiven der Sharks zeigten ihr erlerntes Können.

Bei der Stage Nord in Walsrode waren die Sharks mit mehreren Teams vertreten. © Verein | oh

Für viele war es die allererste Meisterschaft. Auch das Junior Aufbauteam INTACT durfte zum ersten Mal auf die Matte und lieferte souverän ab. Den Abschluss machte das Team UNIQUE, das auch beeinträchtigten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit gibt, an diesem Sport teilzuhaben. Das Inklusionsteam ließ die Herzen höher schlagen und rief die eine oder andere Freudenträne hervor. Ein bewegender Moment!

Alle Teams mit dem Goldstatus ausgezeichnet

Schon vor der Siegerehrung waren sich alle einig: Es war ein erfolgreicher Tag für die Fallersleber Cheerleader. Aber das sollte den Jubel nicht dämmen. Die Freude war riesig, als alle Teams den Goldstatus verliehen bekamen. Der verdiente Lohn für die harte Arbeit der Aktiven und des Trainerteams.

Noch am selben Wochenende ging es für die Sharks-Familie weiter. Die Skillmasters Nord in Walsrode standen auf dem Plan. Dort lag der Fokus auf dem „Stunten“. Als Stunts bezeichnet man die spektakulären Hebe- oder Akrobatikfiguren beim Cheerleading. Zu den Stunts zählen auch die Pyramiden, bei der mehrere Stunts aneinandergehängt werden.

In den sogenannten Battles traten die einzelnen Gruppen gegeneinander an. Die Sharks mussten nicht lange hoffen, denn die Leistung der Elite war einwandfrei. Der erste Platz war ihnen nicht zu nehmen, und die Qualifikation zu den Skillmasters Nationals in Alsfeld war eingetütet.

Weiter geht es für alle Sharks Teams am 1. Juni auf der Spirit Open. Für REIGN geht es schon an Pfingsten zum Elite Cheerleading Championship, um sich mit der europäischen Konkurrenz zu messen.

Probetrainings sind jederzeit bei den Sharks möglich. Melden können sich Interessierte über die Website des VfB Fallersleben, die Instagram-Seite oder direkt bei einer der Trainerinnen (auf der Website einsehbar).