Wolfsburg. Die Nordliga-Damen sind beim TC an der Schirnau chancenlos. Sie verbuchen in allen neun Matches nur insgesamt 31 Spiele.

Vielleicht wird sich der Blick des TV Jahn Wolfsburg doch irgendwann auf Nordliga-Schlusslicht TG Düsternbrook richten. Beim TC an der Schirnau wurden den Jahn-Tennisspielerinnen klar die Grenzen aufgezeigt. Das 1:8 in Kaltenkirchen unterstrich, dass die Nordliga-Elite weit entfernt ist.

Der Plan war eigentlich, sich nicht mit den Ergebnissen von Düsternbrook zu beschäftigen – auch wenn es verlockend ist. Denn die Rechnung ist einfach: Bleibt Kiel bis Saisonende sieglos, hält der TV Jahn die Klasse. Die Wolfsburgerinnen haben sich durch den 6:3-Sieg im direkten Duell eine hervorragende Ausgangsposition gegenüber Kiel erarbeitet.

Gaus verbucht den einzigen Wolfsburger Punkt

Wie schwer es ist, weitere Punkte in der Nordliga zu holen, erfuhr der TV Jahn in Kaltenkirchen. In neun Matches gewannen die Wolfsburgerinnen nur 31 Spiele. Neun davon fuhr Emilie Gaus in ihrem Einzel ein. Jahns Nummer 6 setzte sich nach durchwachsenem erstem Durchgang im Match-Tiebreak durch (2:6, 6:0, 10:8). „Das ist ein toller Erfolg für Emilie“, lobte TVJ-Trainer Milan Pesicka. Zu mehr reichte es allerdings nicht.

Leonie Münnich war im Topspiel des Tages klar unterlegen (1:6, 0:6). Hannah Preußner (3:6, 1:6), Lisa Alaimo (1:6, 2:6) und Charlotte Wagner (1:6, 0:6) ging es ähnlich. Ein kleiner Lichtblick war das Debüt der Ukrainerin Mariia Yatsenko, auch wenn es nicht von einem Matcherfolg gekrönt war (1:6, 0:6). Pesicka musste festhalten: „Es gibt nichts schönzureden. Die Einzel waren klare Angelegenheiten.“

In den Doppeln wurde es kaum besser. Alaimo/Gaus (3:6, 4:6) hielten ihr Match immerhin offen. „Wir waren dran“, betonte Mannschaftsführerin Alaimo. Münnich/Yatsenko (0:6, 2:6) und Preußner/Wagner (1:6, 2:6) verloren glatt. Alaimos Fazit: „Der TC an der Schirnau ist enorm gut besetzt, selbst die Nummer 6 hat die Leistungsklasse 3. Das war eine superschwere Aufgabe.“