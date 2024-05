Fallersleben. Der VfB holt sich dank Kris Behrens in letzter Sekunde ein 34:34-Unentschieden bei der SV Alfeld und feiert anschließend ausgiebig.

Es ist bezeichnend, dass es Kris Behrens war – wer sonst hätte es für den VfB Fallersleben richten sollen? Mit dem letzten Angriff, dem letzten Wurf traf der VfB-Mannschaftsführer zum 34:34 (18:23)-Ausgleich im Duell mit der SV Alfeld und beendete damit die seit elf Oberliga-Spielen andauernde Niederlagenserie der Hoffmannstädter. Im letzten Spiel unter der Leitung von Interimscoach Hendrik Tuschy gelang den Hoffmannstädtern der erste Punktgewinn seit Dezember. Das 34:34-Remis in Alfeld feierten die Fallersleber gebührend. „Wir waren die Letzten, die die Halle verlassen haben“, berichtete Tuschy.

„Auch nach dem Halbzeitrückstand hatte ich noch das Gefühl, dass wir etwas aus Alfeld mitnehmen könnten.“ Hendrik Tuschy

„Wir haben oft gut gespielt, aber keine Punkte geholt“, erklärte Tuschy. „Jetzt haben wir uns endlich belohnt.“ Die Befürchtung, dass seine Mannschaft in dem unbedeutenden Spiel in Alfeld nicht ans Limit gehen würde, bestätigte sich für Tuschy nicht. „Die Jungs haben 100 Prozent gegeben“, lobte der Coach. „Auch nach dem Halbzeitrückstand hatte ich noch das Gefühl, dass wir etwas aus Alfeld mitnehmen könnten.“ Mit fünf Toren Rückstand waren die Hoffmannstädter in die Pause gegangen. Nach einem ordentlichen Start hatte sich die SV schon nach 13 Minuten einen deutlichen Vorsprung erarbeitet (12:6). Der VfB verkürzte (12:14), doch in die Kabine ging es mit schwerem Gepäck (18:23).

Hendrik Tuschys personelle und taktische Korrekturen greifen

In der Pause stellte Tuschy um. Bert Hartfiel, der im ersten Durchgang keine Rolle gespielt hatte, kam ins Team. Christian Lopez bekam als Spielmacher neue Instruktionen. Die Mannschaft setzte nun um, was sich der Trainer vorgestellt hatte. „Das war ein taktisches Meisterwerk der Jungs“, schwärmte Tuschy. „Wir haben konsequent die schwächere rechte Abwehrseite Alfelds angespielt.“ Dank eines 5:0-Laufs zwischen der 36. und 42. Minute traf der VfB zum Anschluss (25:26). Hartfiel erzielte kurz darauf den Ausgleich (27:27). Alfeld wachte jedoch rechtzeitig zur Crunchtime auf. Nach 47 Minuten lagen die Hausherren wieder deutlicher vorne (31:27). Tuschy reagierte mit einer Auszeit.

Anschließend traf seine Mannschaft viermal in Folge und glich zum 31:31 aus. Fortan folgte die Partie einem einfachen Rhythmus: Alfeld legte vor, Fallersleben zog nach. Der Treffer zum 34:34 fiel in letzter Sekunde. „Wir haben unseren Torhüter rausgenommen und alles riskiert“, berichtete Tuschy. „Kris Behrens fasste sich ein Herz und schloss aus dem Rückraum ab.“ Der Ball fand seinen Weg durch die Alfelder Abwehr und schlug im Tor ein – ein würdiger Abschied für Behrens, der nach zehn Jahren in Fallersleben zurückkehren wird zum MTV Vorsfelde.

VfB Fallersleben: Hoch – Meyer (3), Hartfiel (4), Steiner (4), Schröder (2), Ströh (2), Lopez (5), Frankenberg, Fuhlrott (7), Perl (3).