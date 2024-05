Vorsfelde. Der MTV leistet sich zum Saisonabschluss eine 27:38-Heimniederlage gegen den top motivierten Northeimer HC.

Die Saisonabschlussfeier fiel etwas kleiner aus als gehofft. Durch die 27:38 (13:17)-Heimniederlage gegen den Northeimer HC rutschten die Handballer des MTV Vorsfelde auf Oberliga-Rang 4 ab – das Ziel Vizemeisterschaft verpassten die „Razorbacks“.

Es war die Begegnung mit Northeim, die dazu führte, dass der MTV auf den vierten Tabellenplatz zurückfiel. Doch den Vizetitel hatten die Vorsfelder schon eine Woche vorher verloren. Die 26:30-Niederlage bei Handball Hannover-Burgwedel hat mehr bewirkt, als man kurz nach der Partie angenommen hatte. „Mit der Begegnung ist bei uns die Spannung abgefallen, die Saison war durch“, berichtete MTV-Mannschaftsführer Marius Thiele. Zwar bestand noch immer die Chance auf Platz 2, doch sahen sich die Eberstädter einem Gegner gegenüber, der in Hochform nach Vorsfelde reiste.

Erkältungswelle schwappt durch das Team des MTV Vorsfelde

Zu allem Überfluss bekam der MTV Personalprobleme. Im Laufe der Woche fielen mehrere Spieler erkältungsbedingt aus, kurzfristig musste Toptorschütze Lars Hoffmann für das Northeim-Spiel absagen. Die „Razorbacks“ liefen gegen den HC mit neun Feldspielern auf, von denen nicht alle topfit waren. „Es hat gereicht, um als Mannschaft spielfähig zu sein“, erklärte Thiele. „Aber gute Voraussetzungen waren das nicht.“ MTV-Coach Daniel Heimann klagte: „Wir waren stark dezimiert und hatten kaum Wechselmöglichkeiten.“

Das Rumpfteam des MTV schaffte es trotzdem, die Partie offenzuhalten. Nach elf Minuten hatten die Vorsfelder noch Kontakt zum HC (4:5). Den anschließenden 0:4-Lauf, der zu einem 9:4-Vorsprung der Gäste führte, steckten die Eberstädter locker weg. Der MTV holte auf. In der 26. Minute traf Paul Mbanefo zum 11:13. „Phasenweise sah das in der ersten Hälfte gut aus“, berichtete Thiele. Einziger Kritikpunkt: „Wir haben uns drei, vier Gegentore zu viel gefangen.“ So gelang es Northeim, mit einer komfortablen Führung in die Pause zu gehen.

„Es sind bei uns alle Dämme gebrochen, die Luft war raus.“ Marius Thiele

Die bauten die Gäste nach dem Seitenwechsel aus. Der HC startete mit einer Serie von drei Toren durch die Torjäger Malte Wodarz und Christian Stöpler in die zweite Spielhälfte und nahm damit dem MTV allen Wind aus den Segeln (20:13). Als der Rückstand acht Tore betrug (16:24), nahm Vorsfelde-Coach Heimann eine Auszeit, um sein Team neu zu ordnen. Doch die Versuche des Trainers waren vergebens. „Es sind bei uns alle Dämme gebrochen, die Luft war raus“, sagte Thiele. In der 43. Minute wurde es zweistellig (17:27). Heimann befand: „Die Mannschaft war geschafft. Einen Zaubertrank, der für neue Energie sorgt, hatte ich leider nicht dabei.“

Bis auf 13 Tore wuchs der Rückstand an (18:31). Northeim spielte seine Überlegenheit gnadenlos aus. „Der HC hat gebrannt, die wollten ihre starke Serie ausbauen“, erklärte Thiele. „Northeim hat einfach konsequenter agiert.“ Die Gäste gingen entschlossener zu Werke, schlugen dabei auch manchmal über die Stränge. „Der HC hat sehr hart verteidigt, sehr robuste Abwehrarbeit geleistet“, merkte Thiele an. „Ich hätte mehr Pfiffe vom Schiedsrichtergespann erwartet.“

MTV Vorsfelde wird Vierter und blickt auf eine gute Saison zurück

Die Gäste rückten durch den Auswärtserfolg in Vorsfelde vor auf Platz 2. Dem MTV bleibt Rang 4 und die Erkenntnis, wieder zur Oberliga-Spitze zu zählen. „Wir blicken auf eine gute Saison zurück“, betonte Thiele. „Dass wir in der Besetzung und bei dem deutlichen Rückstand gegen Northeim nachlassen, ist nachvollziehbar. Ich mache keinem im Team einen Vorwurf.“

MTV Vorsfelde: Weber, Krüger – J. Thiele, Vuckovic (4), Wiegner, Mbanefo (7), M. Thiele (3), Sievert (9), Bornkessel (3), Nowak, Ludwig (1).