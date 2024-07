Wolfenbüttel/Salzgitter/Peine. Unser tägliches Update: Bleckenstedt holt zwei Stürmer. In Vechelde steigt der Sommercup. Marheine verlängert bei Schandelah-Gardessen.

Germania Bleckenstedt stellt die nächsten Neuzugänge vor

Fußball-Landesligist FC Germania Bleckenstedt bastelt weiter am Kader für die Saison 2024/25. Nachdem wir in unserer Transferübersicht bereits sieben Neuzugänge präsentiert haben, veröffentlichte der Verein nun die Transfers Nummer 8 und 9. Mit Leonardo Elhalafawy kommt ein junger Offensivmann, der zuletzt für die U19 von Lupo Martini Wolfsburg gekickt und bereits Erfahrungen im Trainingslager der U20-Nationalmannschaft von Ägypten gesammelt hat. Bleckenstedt ist die erste Station im Seniorenbereich für den 1,86 Meter große Stürmer.

Auch Nils Nickel ist Stürmer und bringt Oberligaerfahrung aus der Zeit bei Lupo Martini Wolfsburg mit. In der Jugend spielte er unter anderem für den VfL Wolfsburg, Eintracht Braunschweig, die FT Braunschweig und den TSV Halvelse. Zuletzt kickte der 23-Jährige studienbedingt bei der Reserve der SpVgg Bayreuth.

Sommercup bei SV Arminia Vechelde am Samstag

Der Sommercup des SV Arminia Vechelde findet wegen der EM-Viertelfinal-Teilnahme der DFB-Elf nicht am Freitag und Samstag sondern nur am Samstag statt. Zu dem Fußball-Turnier für Herren-Mannschaften haben sich die Arminen ein hochwertiges Teilnehmerfeld zusammengestellt. Neben den Gastgebern treten in Gruppe A der TV Mascherode und der SV Lengede II an. In Gruppe B spielen der SV Bavenstedt, TSV Wendezelle und der Hetlinger MTV. Die Gruppenspiele gehen am Samstag um 15 Uhr los – gespielt wird je einmal 45 Minuten. Ab 18.15 Uhr beginnen die Platzierungsspiele (zweimal 35 Minuten) inklusive Finale, das für 18.45 Uhr vorgesehen ist. Um 20.30 Uhr steigt die After-Cup-Party inklusive Siegerehrung an der Grillbude.

Marheine verlängert beim MTV Schandelah-Gardessen

Der MTV Schandelah-Gardessen treibt die Kaderplanung voran. Jetzt meldete der Fußball-Bezirksligist (Staffel 2), dass auch Alexander Marheine in der kommenden Saison am Kleiberg kickt. „In seiner Rolle als Innenverteidiger glänzt er vor allem durch einen guten Spielaufbau und starke Zweikampfführung“, schreibt der MTV in den sozialen Medien. Marheine absolvierte in der vergangenen Saison 20 Liga-Spiele für den MTV.

Bleibt an Bord: Alexander Marheine (in Rot) spielt auch in der kommenden Saison für Fußball-Bezirksligist MTV Schandelah-Gardessen. © regios24 | Bastian Lüpke

Leichtathletik-Kinder des MTV Wolfenbüttel springen weit

Beim Kinder- und Jugendsportfest in Königslutter nahmen 20 junge Athleten im Alter von 5 bis 13 Jahren vom MTV Wolfenbüttel teil. Die Nachwuchssportler aus der Lessingstadt erzielten besonders im Weitsprung zahlreiche persönliche Bestleistungen. Erste Wettkampferfahrung sammelten Bennet Jones (M6) und Benedikt Faflik (M7). Lina Darwisch in der W9 erreichte in der Dreikampfwertung über 1000 Punkte und landete auf dem zweiten Platz. Ihre Mannschaft in der WU10 mit Juna Hunt, Frida Rohrig, Anni Monsees und Mathilda Päs sicherte sich mit 4114 Punkten den Sieg unter vier Mannschaften. Einen weiteren ersten Platz verbuchte Elea Tönnies (W5).

Viel Spaß hatten die jungen Leichtathleten des MTV Wolfenbüttel beim Kinder- und Jugendsportfest in Königslutter. © Verein | MTV Wolfenbüttel

