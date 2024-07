Wolfenbüttel/Salzgitter/Peine. Unser tägliches Update: Internationale Erfahrung für die D-Junioren. In Flachstöckheim steigt die Sportwoche. Ein Vechelder steigt auf.

Thieder D-Jugend-Kicker nehmen an Mini-Beach-Europameisterschaft an der Ostsee teil

Zum Saisonabschluss gab es für die D-Jugend-Fußballer des FC Viktoria Thiede noch einmal ein richtiges Highlight. Gemeinsam mit Eltern, Betreuern und Trainern ging es an den Weißenhäuser Strand an der Ostsee, wo die Europameisterschaft als Beachsoccer-Variante nachgespielt wurde. Zwei Viktoria-Teams traten als Team „Rumänien“ und Team „Island“ an – sogar Trikots wurden extra besorgt. Insgesamt nahmen 600 Kinder aus 91 Mannschaften teil. Gespielt wurde in den Altersklassen U9 bis U15.

Nachdem in der Vorrunde die Plätze 4 (Island) und 5 (Rumänien) erspielt worden war, reichte es nach der K.o.-Runde für Team „Rumänien“ zu Rang 18 und für Team „Island“ zu Rang 13 von 28 Mannschaften in der Altersklasse U13. Jürgen Migge wird in der kommenden Saison Co-Trainer von Coach Christian Famulla und zeigte sich begeistert vom Event: „Wir hatten alle großen Spaß, und ich hatte die Chance, die Spieler und Eltern kennenzulernen. Ein rundum gelungener Ausflug für uns.“

Sportwoche des FC Flachstöckheim steht im Zeichen des 75-jährigen Vereinsbestehens

Die Sportwoche des FC Flachstöckheim anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Vereins ist im vollen Gange. Am Montag besiegte Victoria Heerte die SG Lucklum/Veltheim mit 2:1 und steht damit genauso im Halbfinale wie der TSV Salzgitter. Die „Gallier“ verloren zwar 0:3 gegen Arminia Adersheim, sind aber trotzdem weiter, weil die Adersheimer kurzfristig für den VfL Salder II eingesprungen waren und am Halbfinal-Samstag nicht antreten können.

Am Mittwoch ermitteln der SV Halchter und der TSV Gielde (18 Uhr) sowie der SV Schladen und der Lindener SV (19.20 Uhr) die weiteren Halbfinalteilnehmer. Der Sieger aus dem Spiel Halchter gegen Gielde trifft am Samstag ab 13.30 Uhr auf Victoria Heerte. Der SV Schladen oder der Lindener SV bekommt es ab 16 Uhr mit dem TSV Salzgitter zu tun. Das Spiel um Platz 3 ist für Sonntag um 15 Uhr angesetzt. Das große Finale steigt am Sonntag um 17 Uhr. Gespielt wird jeweils 2 x 35 Minuten.

Neben dem Jubiläumsturnier kommt es am Donnerstag ab 19.20 Uhr zum „Duell der Meister“ zwischen Nordharzliga-Aufsteiger FSV Fuhsetal und Landesliga-Neuling SV Union Salzgitter. Am Samstag ab 15 Uhr ist außerdem ein Spiel zwischen einer Flachstöckheimer Legenden-Auswahl gegen die Ü50-Senioren des SC Gitter geplant.

Arminia Vechelde stellt einen unaufhaltsamen Aufsteiger

Große Karrieresprünge für einen Unparteiischen des SV Arminia Vechelde. Für Fußball-Schiedsrichter Tom Lange geht es schnurstracks nach oben. Zunächst wurde der 20-jährige in den Kreis der Bezirksliga-Schiris berufen. Dort werde der Vechelder in der Saison 24/25 pfeifen. Dann habe sich zudem noch Bezirks-Schiedsrichterobmann Klaus-Peter Otto telefonisch gemeldet, um die Info loszuwerden, dass Tom Lange in der kommenden Saison zusätzlich für die Regionalliga der B- und C-Junioren als Unparteiischer vorgesehen sei. Doch immer noch nicht genug: Zudem habe sich Bastian Winkler bei Lange gemeldet: Der Oberliga-Schiedsrichter möchte den Arminen als Assistenten in sein Team aufnehmen.

mh/lüp

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Regionalsport lesen:

Fußball

Handball, Basketball, Volleyball und weitere Sportarten

Täglich wissen, was im Sport und der Region Braunschweig-Wolfsburg passiert: