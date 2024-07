Wolfenbüttel/Salzgitter/Peine. Unser tägliches Update: SG VfB/SC Peine empfängt SG Lengede/Vechelde zum Regionalliga-Auftakt. Wolfenbütteler und Salzgitteraner Leichtathleten zeigen starke Leistungen.

Titel und Rekorde für Hammerwerfer vom SV Union Salzgitter bei der Heim-Bezirksmeisterschaft

Bei der Bezirksmeisterschaft im Hammerwurf auf der eigenen Anlage konnten gleich mehrere Leichtathletinnen und Leichtathleten des SV Union Salzgitter mit starken Weiten überzeugen. Friedhelm Bode ist neuer Bezirksmeister der Klasse M70. Mit einer Steigerung auf 31,05 Meter holte Bode nicht nur den Titel, sondern erzielte auch einen neuen Kreisrekord. Gleiches gelang Martin Graumann in der Klasse M45. Mit seinen 34,59 m egalisierte er die alte Bestmarke von Hermann Sprinke aus dem Jahr 1980. Gerhard Flachkowski wurde mit 27,29 m neuer M80-Bezirksmeister. Bezirksbeste ist auch Birgit Johns geworden. In der Klasse W55 reichten 25,34 m zum Sieg. Dass es beim SV Union auch Nachwuchshoffnungen gibt, bewies Kaja Jurtzok in der Klasse W12 mit 22,63 m.

Martin Graumann ist neuer Hammerwurf-Bezirksmeister und hat einen 44 Jahre alten Kreisrekord geknackt. © regios24 | Manfred Spittler

Zum Regionalliga-Auftakt gibt‘s das Peiner Badminton Derby

Der Deutsche Badminton-Verband hat die Spielpläne für die kommende Punktspiel-Saison veröffentlicht. Besonders interessant für die Peiner Teams in der Regionalliga: Sie dürfen gleich am ersten Spieltag ihr erstes Derby austragen. Am Samstag, 28. September, empfängt die SG VfB/SC Peine den Lokalrivalen SG Lengede/Vechelde. Weiter geht‘s für den VfB/SC mit einem Heimspiel gegen den TSV Tempelhof/Mariendorf am Samstag, 12. Oktober. Am selben Tag empfangen die Lengeder den SC Brandenburg.

Für Leichtathletin des MTV Wolfenbüttel geht es auf Platz 10 bei den Landesmeisterschaften

Bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften der U16 im Mehrkampf in Edemissen landete Hanna-Marie Edler vom MTV Wolfenbüttel im Siebenkampf auf Platz 10 (3124 Punkte) in der Altersklasse W14. Am ersten Wettkampftag sicherte sich Edler im Vierkampf (100 m Sprint, Weitsprung, Hochsprung und Kugelstoßen) mit einer starken Performance den sechsten Platz von insgesamt 44 Aktiven.

Am zweiten Wettkampftag büßte Edler Punkte im Speerwurf ein. Doch die Wolfenbüttelerin ließ sich nicht entmutigen und ging auf Punktejagd über die 80-Meter-Hürden und den 800-Meter-Lauf. Beide Rennen liefen wie geplant. Edler erzielte zum Abschluss des kräftezehrenden Wettkampfs eine persönliche Bestzeit von 2:34,94 Minuten über die zwei Stadionrunden.

Hanna-Marie Edler, hier beim Hochsprung, wurde Gesamt-Zehnte bei den Mehrkampf-Landesmeisterschaften der Jugend. © Verein | MTV Wolfenbüttel

Zertifizierter Reitsport-Nachwuchs in Halchter

20 junge Pferdesportler und Pferdesportlerinnen haben jetzt beim Reit- und Fahrverein Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halchter erfolgreich einen Reitabzeichen-Lehrgang absolviert. Die Teilnehmenden wurden von Reitlehrer Jens-Phillip Bosse in einer Woche intensiver Vorbereitung für die Prüfung fit gemacht.

Über die Urkunden freuten sich: Tabea Ehlers, Mia Joline Heldenberger, Luisa Neumann und Justyna Vondrejcova (RA9), Julia Domanska, Mimi Keller, Nellie Weidringer, Carlotta Berns, Lena Conrad, Jill Jolie Tornow und Amelie Zimmermann (RA8), Jonas Phillip Bosse, Mathilda Kinne, Emilia Kurda und Hannah Voges (RA7), Manja Haf, Emilia Kurda, Lisa Meier, Lea-Sophie Rupprecht und Lynn Schlüter (RA6).

Die Schulpferde des Vereins starten nun ebenfalls in die Sommerferien. Der Reitunterricht startet in Halchter wieder am 29. Juli. Der nächste Reitabzeichen-Lehrgang ist für die Herbstferien 2024 geplant.

Die Absolventen des Reitabzeichenlehrgangs beim Reit- und Fahrverein Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halchter. © Verein | Verein

