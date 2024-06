Die Feierlaune stieg bei den Fußballern des MTV Salzdahlum II nach ihrem 2:2 in Halchter erst, als sie vom Führungstreffer der Ahlumer in Dettum erfuhren. Am späteren Nachmittag war klar: Salzdahlums „Zweite“ ist Staffelmeister und steigt in die Nordharzliga auf. © regios24 | Olaf Hahn