Wolfenbüttel. Der SVW kommt nicht über ein 2:2 gegen Cremlingen hinaus und reicht die Trümpfe nach Hallendorf weiter. Fümmelse siegt und sichert Platz 3.

Dieser Nachholspieltag am Mittwochabend in der Fußball-Nordharzliga 2 war so gar nicht nach dem Geschmack der Anhänger des SV Wendessen. Anstatt den Vorsprung auf den TSV Hallendorf beizubehalten oder gar vorzeitig die Meisterschaft zu feiern, ließ der SVW beim Remis gegen TuS Cremlingen Punkte liegen, während Hallendorf gegen den BV Germania Wolfenbüttel II gewann und damit vor dem letzten Spieltag, an dem der TSV beim SVW gastiert, die Tabellenspitze übernahm.

SV Wendessen – TuS Cremlingen 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Hirche (21.), 1:1 Fakhreldine (37.), 1:2 Hirche (90., FE), 2:2 Karkowski (90.+1, HE).

„Die Ausgangslage hat sich für uns kaum verändert. Gewinnen wir am Sonntag gegen Hallendorf, sind wir Meister und steigen auf“, gab sich SVW-Spielertrainer Pascal Gos nach Abpfiff gefasst und siegessicher. Der Coach konnte aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel nicht mitwirken. Seine Mannen hatten aber auch ohne ihn mehr vom Spiel, mehr Ballbesitz und Chancen, während die Cremlinger sich oft weit zurückzogen, um dann gefährliche Nadelstiche zu setzen. Als die Wendesser offenbar die Kontrolle über das Spiel hatten, führte ein Ballverlust zum Konter. Der TuS-Torjäger Miko Hirche tauchte allein vor SVW-Keeper Luc Hölemann auf und versenkte den Ball in den Maschen zum 1:0 für die Gäste.

Die Gastgeber kombinierten sich mehrmals vor das Cremlinger Tor, nutzten aber ihre Chancen nicht. In der 37. Minute behauptete sich dann Abed-El-Meneem Fakhreldine gegen die Cremlinger Abwehr, nachdem er einen hohen Ball in den Strafraum zugespielt bekommen hatte, und sorgte für den Ausgleich. Jan-Luca Kath hatte die erneute TuS-Führung kurz vor der Pause auf dem Fuß, unterlag aber im Duell gegen SVW-Keeper Hölemann.

Nach der Pause hatten die Hausherren ein deutliches Chancenplus. Sandro Karkowski und Christopher Dylla standen sich nach einer Balleroberung beim Abschluss gegenseitig im Weg. Viele gefährliche Freistöße durch Jonas Wicht und Jamil Zoura brachten nichts ein. Der eingewechselte Marcel Kieltsch hatte zwei Großchancen. Beide Male ging er ins Eins-gegen-Eins mit Cremlingens Torwart Maurice Baumgardt, einmal spitzelte er den Ball knapp am Tor vorbei, das zweite Mal scheiterte Kieltsch am Keeper.

Als der Schiedsrichter, der die Partie oft unterbrochen hatte, acht Minuten Nachspielzeit anzeigte, keimte Hoffnung bei den Wendessern auf, doch noch in Führung zu gehen. Stattdessen stoppte aber SVW-Innenverteidiger Yannick Kerler einen Cremlinger Konter erst im eigenen Strafraum unsanft. Elfmeter für den TuS – Hirche verwandelte sicher zur Führung der Gäste.

Nur eine Minute später schlug Karkowski einen Freistoß vom linken Flügel in den Cremlinger Strafraum, der Ball berührte wohl die Hand eines Abwehrspielers. Der Unparteiische zeigte erneut auf den Punkt – und Karkowski verwandelte ebenfalls sicher. „Wir waren vom Kopf her nicht ganz da“, bemängelte SVW-Coach Gos. TuS-Trainer Fabian Oeft war dagegen zufrieden. „Wir wollten zeigen, dass wir mithalten können. Das ist uns sehr gut gelungen.“

TSV Hallendorf – BV Germania Wolfenbüttel II 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Brandt (5./Eigentor), 2:0 Liehr (26./Foulelfmeter), 3:0 Köcen (74.).

„Wir haben uns leider sehr ungeschickt angestellt“, sagte BVG-Trainer Dennis Keihe. Seine Mannschaft habe Aufstiegsanwärter Hallendorf die ersten beiden Treffer geschenkt – den ersten per Eigentor, den zweiten durch einen Elfmeter. „In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt auf zwei Stürmer, weil wir gemerkt haben, dass für uns mehr drin ist“, berichtete Keihe weiter. „Wir waren dann 70:30 Prozent die bessere Mannschaft, kassieren aber das 0:3.“ Einen Hallendorfer Freistoß ließ Germania-Keeper Finn Meier nach vorne prallen, Osman Köcen war zur Stelle und traf zum Endstand (74.).

Die Niederlage hakten die Wolfenbütteler schnell ab. „Ich bin stolz auf meine Jungs, dass sie, obwohl es zwischendurch etwas holprig war, im ersten Jahr in der Kreisliga einen einstelligen Tabellenplatz erreicht haben“, sagte Keihe.

KSV Vahdet Salzgitter II – SV Kissenbrück 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Fitzner (50.), 1:1 Ökdem (52.), 1:2 Brennecke (63.).

Dank des Erfolges in Salzgitter beschließen die Kissenbrücker die Saison als Fünfter. „Wir haben damit unser Saisonziel erreicht, unter den besten Fünf zu landen. Deshalb ist diese Saison für uns eine gute“, sagte SVK-Trainer Alexander Böhm, dem nur ein stark reduziertes Aufgebot zur Verfügung stand. „Wir haben mit Platz 5 das beste Ergebnis erreicht, seit wir vor acht Jahren in die Kreisliga aufgestiegen sind.“

SV Fümmelse – SV GA Gebhardshagen 5:3 (3:2). Tore: 1:0 T. Wohlfahrt (17., Elfmeter), 2:0 Tetzel (18.), 2:1 Stockmann (20.), 3:1 T. Wohlfahrt (21.), 3:2 Schulle (45.), 3:3 Schaumann (49.), 4:3 T. Wohlfahrt (65.), 5:3 M. Reihers (75.).

Nicht nur sicherten sich die Fümmelser den dritten Platz der Staffel, Tobias Wohlfahrt baute zudem mit seinen Saison-Treffern 23, 24 und 25 seine Führung in der Torjägerliste aus