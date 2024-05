Börßum. Das Team von Trainer Bilal Kötüz besiegt den VfL Liebenburg nach Stotterstart 4:0 und bekommt sein „Aufstiegsfinale“ bei der SVG Oberharz.

Die SG Achim/Börßum/Hornburg bleibt die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Nordharzliga 1. Im Nachholspiel gegen den VfL Liebenburg gab‘s für das Team von Trainer Bilal Kötüz den fünften Sieg in Folge. Die SG behauptet vor dem letzten Spieltag ihre Spitzenposition vor der FG Vienenburg/Wiedelah, die nach ihrem 2:1-Erfolg in Lochtum mit zwei Punkten Rückstand auf einen Ausrutscher der Börßumer am Sonntag bei der SVG Oberharz lauert. Ihre Aufstiegschance bekommt die Kötüz-Elf auf jeden Fall, denn Relegationsplatz 2 ist ihr nicht mehr zu nehmen. Für den TSV Gielde setzte es im letzten Heimspiel der Saison eine torreiche Niederlage gegen Münchehof.

SG Achim/Börßum/Hornburg – VfL Liebenburg 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Biehl (11.), 2:0 Bätz (59.), 3:0 Wilkens (73.), 4:0 Blume (87.).

Im Dauerregen von Börßum taten sich die Gastgeber eine Halbzeit lang enorm schwer, ihre spielerische Linie zu finden. „Vor allem die Jungs in unserer Offensivabteilung und die routinierten Spieler waren sehr nervös“, sagte SG-Trainer Bilal Kötüz. Erfreulich dagegen aus Börßumer Sicht: Die Mannschaft biss sich in die Partie hinein. Während vorne in Durchgang 1 mit Ausnahme des frühen Führungstreffers durch Justin Biehl (11. Minute) wenig zusammenlief, standen die Hausherren in der Defensive sehr sattelfest. „Wir haben nicht eine Torchance des Gegners zugelassen“, freute sich Kötüz. Und das gegen ein Team, das es in 27 Saisonspielen immerhin auf 75 Treffer gebracht hat.

Erst nach dem Seitentausch bei immer stärker prasselndem Regen legten die Börßumer auch in der Offensive ihre Zurückhaltung ab, spielten den Ball klarer und gaben der Liebenburger Abwehrreihe einige Rätsel auf. Christopher Bätz (59.) sowie Tim-Lennart Wilkens schlitzohrig aus spitzem Winkel (73.) münzten die Börßumer Überlegenheit in eine 3:0-Führung um. Und als dann noch Torjäger Julian Blume seinen 24. Saisontreffer zum 4:0-Endstand markierte (87.), war die Börßumer Fußballwelt wieder in Ordnung.

Am Sonntag in Clausthal-Zellerfeld bei der SVG Oberharz warte auf seine Mannschaft „ein Psychospiel“, ahnt Kötüz. Die Ausgangslage ist klar: Siegt die SG, steigt sie sich in die Bezirksliga auf, in der sie dann als FC Ilsetal starten würde. Spielt sie remis oder verliert sogar, während parallel die FG Vienenburg/Wiedelah ihr Heimspiel gegen Bredelem gewinnt, dann muss die Kötüz-Elf als Staffel-Zweiter in ein Entscheidungsspiel gegen den „Vize“ der Staffel 2 um den dritten Aufstiegsplatz. „Das Spiel gegen Oberharz wird im Kopf, nicht in den Beinen entschieden“, sagt Kötüz. „In den vergangenen Wochen achte ich zu 70 Prozent eher auf die Köpfe meiner Spieler und zu 30 Prozent auf ihre Leistung. Meine Jungs kennen es halt nicht, um den Aufstieg mitzuspielen.“

TSV Gielde –TSV Münchehof 4:5 (2:1). Für die Gielder gab es im letzten Heimspiel unter Trainer Reinhard Lossau nichts zu holen – und das trotz einer frühen 2:0-Führung der Elf von Eichberg. Die Gäste schafften vor der Pause den Abschluss und drehten die Partie nach dem Seitentausch mit vier weiteren Treffern in Folge komplett. Den Hausherren gelang in der Nachspielzeit mit zwei Treffern noch die kosmetische Korrektur ihrer Niederlage. Den Ligaerhalt hatten die Gielder bereits vor dieser Partie in der Tasche.