Schöppenstedt. Mit Nico Hecker, Niklas Müller und Niels Rösner kommt ein Trio von Regionsoberligist Thiede. Lars Albrecht und Tobias Spehr feiern Comebacks.

Fünf Neue – und doch sind sie Altbekannte. Der künftige Handball-Verbandsligist HG Elm vergrößert seinen Kader für die Saison 2024/2025 um ein Quintett. Jeder der Fünf hat irgendwie einen Bezug zur HG Elm.

Da wären zunächst zwei Spieler, die in der neuen Saison ihr Comeback im HG-Trikot feiern. Rückraumspieler Lars Albrecht, der sich im vergangenen Herbst eine Fußverletzung zugezogen hatte, die zwei Operationen nach sich zog, kehrt ebenso in den HG-Kader zurück wie Torhüter Tobias Spehr. Der gehörte in der vergangenen Spielzeit ebenfalls bereits zum Elm-Team, studienbedingt hatte es Spehr in der Rückrunde jedoch nach Heilbronn gezogen. Das Pendeln hat für Spehr nun ein Ende, der HG-Torhüter hat einen Festanstellung in Braunschweig angetreten. „Beide sind nun wieder feste Bestandteile unserer Mannschaft“, betont auch HG-Trainer Christoph Geis.

Trio von Viktoria Thiede wechselt zur HG Elm

Gleich ein Trio kommt vom Regionsoberligisten Viktoria Thiede, der aber wohl trotz des Relegationserfolgs über den MTV Hondelage in die Regionsliga absteigen muss, zur HG Elm. Mit Torhüter Niklas Müller und Rückraumspieler Niels Rösner kehren zwei frühere Schöppenstedter zu der Elm-Handballgemeinschaft zurück. Auch Nico Hecker schließt sich der HG an, bei der er auf Tom Deupert trifft. Das Duo ist regelmäßig als Schiedsrichter-Gespann bei Drittliga-Partien im Einsatz.

Die Staffel-Zuteilung für die HG Elm ist noch offen

Offen ist derzeit, welcher der vier Verbandsligen die Elm-Handballer zugeordnet werden. Das dürfte sich ziehen, bis alle Relegationsspiele abgewickelt sind. Denkbar wären die Staffeln Ost und Süd. Die Ost-Variante würde für die HG Fahrten in Richtung Celle, Uelzen und Lüneburg nach sich ziehen, geht es in die Süd-Staffel, dann treffen die Elm-Handballer viele alte Bekannte aus den Regionen um Hildesheim, Northeim und Göttingen wieder. „Wir liegen mit unseren Standorten Schöppenstedt und Schöningen genau im Randbereich beider Staffeln und müssen abwarten, nach welchen geografischen Gesichtspunkten der Handballverband die Staffel zusammenstellt“, sagt HG-Trainer Christoph Geis. Ihm selbst wäre die Ost-Staffel sehr lieb. Geis stammt aus Hannover, „und meine Spieler würden viele neue Mannschaften und Hallen kennenlernen“.

Klar ist bislang nur eins: Die Saison in der Verbandsliga beginnt am Wochenende 6./7. September und endet Mitte Mai 2025.