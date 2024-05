Wolfenbüttel. Turnerinnen des MTV Wolfenbüttel und des MTV Jahn Schladen überzeugen bei einem international besetzten Turnier in Essen.

Beim „Pre Olympic Youth Cup“ – einem international besetzten Turnier – in Essen bewiesen die Turnerin Yasmine Charfi und Maya Kossmann vom MTV Jahn Schladen sowie Yella Wagenschein vom MTV Wolfenbüttel ihre derzeitige Leistungsstärke, holten Silber und Bronze im Mehrkampf. Dazu schaffte Wagenschein auch die „Quali“-Punktzahl für die deutschen Meisterschaften.

Erstaunliche Leistungssprünge absolviert die zwölfjährige Maya Kossmann jedes Jahr. Nachdem sie in 2023 haarscharf an der Bundeskader-Punktzahl vorbeigeschrammt war, hat sie diese Punkte bereits jetzt zum Saisonstart erreicht und holte sich den Silberpokal in der Altersklasse 12/13. Eindrucksvoll war ihre Übung am Stufenbarren, die kleine Turnerin zeigte die schwierigsten Elemente und wurde dafür mit Gold belohnt. Am Boden wurde sie Dritte.

Yasmine Charfi und Miriam Heene überzeugen in der AK14/15

In der AK14/15 ging neben Charfi auch Teamkameradin Miriam Heene an den Start. Heene holte dank ihres einwandfreien Tsukahara gebückt, mit dem sie die Sprung-Gerätewertung gewann, den vierten Platz im Mehrkampf. Sie schrammte aber knapp an der Qualifikation zu den deutschen Jugendmeisterschaften vorbei. Charfi holte neben Silber in der Gesamtwertung auch den Titel am Stufenbarren.

Spannend ging es in der Meisterklasse zu, in der Wagenschein und Sarah Heinemann (Schladen) um Platzierungen und die „Quali“-Punktzahl zur DM kämpften. Der Sprung lief für Wagenschein nahezu perfekt, dafür gab es schon mal Silber. Am Stufenbarren konnten beide ihre neuen Übungen gut durchturnen, vor allem die Wolfenbüttelerin legte aber gegenüber den Landesmeisterschaften noch eine Schippe drauf. Selbstbewusst und sicher turnte sie am Schwebebalken, der Abgang nach der akrobatischen Serie aus Menichelli und Salto rückwärts in den sicheren Stand. Dafür gab es die höchste E-Wertung und Platz 3 in dieser Einzelwertung.

Yella Wagenschein sichert die letzten für die DM-Quali benötigten Punkte am Boden

Vor dem letzten Gerät, dem Boden wusste Wagenschein, dass 11,3 Punkte für die Qualifikation fehlten (beim Land holte sie 11,0) und legte noch mal alles in diese Darbietung. Es wurden 11,35 Punkte, und die Hürde zur DM und zum Landeskader war gemeistert. So war die 17-Jährige nicht nur über den Bronzepokal glücklich: „Ich freue mich riesig, dass ich beim POYC nun mein persönliches Ziel, die Quali-Punktzahl von 45 Punkte zu erturnen, erreicht habe und bin voller Vorfreude auf die deutschen Meisterschaften.“

Heinemann kam nicht perfekt über den Schwebebalken, zeigte aber am Boden eine tolle ausdrucksstarke Choreo mit der viertbesten Wertung. Insgesamt belegte sie den Rang 7.