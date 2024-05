Wolfenbüttel. Jazz und Modern Contemporary: Die Zweitliga-Tänzerinnen des MTV Wolfenbüttel überzeugen beim Abschluss-Wettkampf.

Ein voller Erfolg war der Abschluss-Wettkampftag für die Tanzsportabteilung „Jazz und Modern Contemporary“ des MTV Wolfenbüttel – auch aus sportlicher Sicht. „Ein erfolgreiches und aufregendes Wochenende liegt hinter uns“, sagte MTV-Trainerin Sally Dotzauer. Vor vollen Publikumsrängen in der heimischen Halle an der Ravensberger Straße schaffte die Mannschaft „Unique“ den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga, und die Formation „Caprice“ beendete die Regionalliga-Saison mit der Bronzemedaille

„Caprice“ belegte in der Gesamttabelle der Regionalliga den dritten Platz. „In der Finalrunde am Samstag haben die Mädchen ihre beste Runde der Saison getanzt. Ich war zu Tränen gerührt und unfassbar stolz. Eine hervorragende Leistung meiner Tänzerinnen in ihrem ersten Jahr in der Regionalliga“, jubelte Trainerin Sally Dotzauer. Die Formation „out2dance“ aus Berlin steigt in die 2. Bundesliga auf. „Twilight“ ebenfalls aus Berlin wurde in Wolfenbüttel Tabellenzweiter.Bei ausverkauftem Publikum und lautstarker Unterstützung wurde es für „Unique“ in der 2. Bundesliga am letzten Wettkampftag der Saison noch mal spannend. Nachdem die Formation des MTV Wolfenbüttel das Große Finale erreicht hatte, stand bereits fest: Der Klassenerhalt ist sicher. Somit konnten die Tänzerinnen und Tänzer in der Finalrunde „einfach loslassen und genießen“, berichtete Dotzauer. Die Wertung und Platzierung am Ende des Tages zeigte eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den vorherigen drei Turnieren. Mit der Wertung 4-5-5-7-5 ertanzte sich „Unique“ den sechsten Platz

Insgesamt reichte es damit in der Gesamtwertung der Zweitliga-Tabelle für den siebten Platz. „InTime“ aus Münster schaffte den direkten Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga und gemeinsam mit „Topas“ aus Hamburg sowie „Finess“ aus Bielefeld die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. „Wir sind überglücklich über unsere Leistung in der gesamten Saison und freuen uns sehr, auch nächstes Jahr in der 2. Bundesliga tanzen zu dürfen“, kommentierte MTV-Tänzer Nikolas Kürschner.

Für den Aufsteiger „Caprice“ endete die Regionalliga-Saison mit dem Bronze-Pokal. © Verein | MTV Wolfenbüttel

Bei der Regionalmeisterschaft der Jugend, die ebenfalls in der „Ravensberger“ stattfand, waren keine Wolfenbütteler Teams vertreten. Für die Mannschaften war es das Qualifikationsturnier für die deutsche Meisterschaft. Bei erneut ausverkauftem Haus sicherte sich „Sunshine“ aus Dinslaken den ersten Platz und den Titel „Norddeutscher Meister der Jugend“. „Convicition“ vom TC Schöningen durfte sich über den neunten Platz und „Breathe“ vom VfL Wolfsburg über Platz 12 freuen.

„Es war ein insgesamt gelungenes und erfolgreiches Wochenende mit über 1200 Zuschauenden“, freute sich Dotzauer auch im Namen des Organsationsteams. „Wir haben von einigen Firmen ein paar kleine Spenden bekommen, die uns bei diesem Wochenende sehr unterstützt haben“, bedankte sich Dotzauer. Als Showact vor dem Wettkampf der 2. Bundesliga trat zudem ihre Formation aus der Kinderverbandsliga „Loonys“ auf. Die jungen Tänzerinnen haben in dieser Saison viermal Platz 1 belegt und sich damit für die deutsche Meisterschaft der Kinder am 15. Juni in Wilsdruff qualifiziert. „Sie haben dem Publikum am Samstag schon mal eingeheizt“, sagte Dotzauer.