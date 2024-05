Wolfenbüttel. SV Wendessen und SG Achim/Börßum/Hornburg sind in ihren Staffeln unter der Woche im Einsatz und könnten vorzeitig Meister werden.

In beiden Staffeln der Fußball-Nordharzliga stellt der Altkreis Wolfenbüttel mit der SG Achim/Börßum/Hornburg und dem SV Wendessen derzeit heiße Meisterkandidaten, die beide am Mittwochabend in ihren vorletzten Saisonspielen unter gewissen Umständen sogar schon vorzeitig jubeln könnten.

Die SG Achim/Börßum/Hornburg, Spitzenreiter in Staffel 1 mit zwei Punkten Vorsprung auf die FG Vienenburg/Wiedelah, müsste dafür ihr Heimspiel (19 Uhr, in Börßum) gegen den VfL Liebenburg, der mit Alexander Barwig immerhin den derzeit besten Torjäger der Liga stellt, gewinnen. Gleichzeitig dürfte Verfolger Vienenburg beim TSV Lochtum nicht siegen – und die Truppe von Coach Bilal Kötüz wäre vorzeitig Staffelmeister und Bezirksliga-Aufsteiger. „Wir sind auf einem guten Weg und schauen von Spiel zu Spiel“, erklärt Kötüz. Die SG hat es jedenfalls im Saisonendspurt in der eigenen Hand.

SV Wendessen muss seine Hausaufgaben gegen TuS Cremlingen erledigen

Das gilt auch für den SV Wendessen – Tabellenführer der Parallelstaffel 2, der ebenfalls bei noch zwei ausstehenden Spielen zwei Punkte Vorsprung hat. Während der SVW den TuS Cremlingen zu Gast hat, empfängt der Tabellenzweite TSV Hallendorf den BV Germania Wolfenbüttel II (beide Mittwoch, 19 Uhr). Zuletzt ließ Hallendorf Punkte beim Remis gegen Viktoria Thiede liegen. Schwächelt der Verfolger auch gegen die Germania-Reserve, für die diese Partie den Saisonabschluss darstellt? Das Team von Coach Dennis Keihe gehört immerhin zu den besten Teams der Rückrunde, reist mit einer Serie von sechs Siegen in Folge nach Hallendorf.

Stolpern die Hallendorfer und gewinnen die Wendesser hätte der SVW seinen ersten Bezirksliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte vorzeitig sicher. „Wir schauen nur auf uns und müssen unsere Hausaufgaben erledigen. Cremlingen muss man erst mal schlagen“, betont SVW-Spielertrainer Pascal Gos, der wegen einer Blessur aus dem Pokalfinale vor zehn Tagen (2:0 für Wendessen gegen SG Sickte/Hötzum) jetzt gegen Cremlingen nicht selbst auf dem Platz mitwirken kann. Für ihn ist klar: „Ich habe vollstes Vertrauen in meine Mannschaft. Wir spielen auf Sieg.“ Und sollte Hallendorf tatsächlich stolpern, „würde ich den Aufstieg auch gerne schon am Mittwoch mitnehmen“, sagt Gos schmunzelnd.

Sollte die Entscheidung nicht am Mittwoch fallen, kommt es am Sonntag zum Showdown: Am letzten Spieltag ist Hallendorf in Wendessen zu Gast.

Außerdem spielen am Mittwoch:Staffel 1: TSV Gielde – TSV Münchehof (19 Uhr).Staffel 2: SV Fümmelse – SV GA Gebhardshagen, KSV Vahdet Salzgitter II – SV Kissenbrück (beide 19 Uhr).