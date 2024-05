Gevelsberg. Die Wolfenbütteler ereilt das Aus in der Gruppenphase in der Finalrunde der Darts-Bundesliga. Leipzig beweist den längeren Atem.

Trotz eines verheißungsvollen Auftakts hat es für die Bulldogs Wolfenbüttel dieses Mal nicht gereicht. In der Finalrunde der Darts-Bundesliga scheiterte der Vizemeister in der Gruppenphase und verpasste das angepeilte Halbfinale und die mögliche Finalrevanche für das Vorjahr.

Dass es alles andere als leicht werden würde, die Vorrunde zu überstehen, war auf dem Papier klar und an den Boards in der Praxis sofort zu spüren. Zuerst mussten die Bulldogs gegen die Vikings Berlin antreten, die am letzten Spieltag der Hauptrunde in der Lessingstadt groß aufgetrumpft hatten. Und daran knüpften die Hauptstädter nahtlos an. Schnell lagen die Bulldogs mit 1:4 im Hintertreffen. Lediglich Arno Merk konnte sein Einzel sicher für sich entscheiden. Uwe Landeck, Marc Burmeister und Christian Helmecke wendeten das Blatt und schafften vor den Doppeln den Ausgleich.

Marcel Gomula und Oliver Sahre behalten im Decider die Nerven

Merk/Helmecke und Burmeister/Daniel Zygla nahmen den Schwung mit und brachten ihre Farben in Führung. Uwe Landeck und Dominik Schelze verpassten mit 3:4 noch knapp die Entscheidung, die dafür in einem ganz engen Match Marcel Gomula und Oliver Sahre vorbehalten blieb, die im Decider die Nerven behielten. „Wir wollten natürlich Wiedergutmachung für das letzte Saisonspiel betreiben, das ist uns gelungen“, freute sich Kapitän Gomula.

Die erste Hürde war genommen, doch die zweite war die höchste. Gegen den amtierenden deutschen Meister Karlsruher SC setzte es ein erwartbares 3:9. Einzig Merk und Burmeister konnten in den Einzeln punkten, so dass alle vier Doppel für ein Unentschieden nötig gewesen wären. Aber das Badener Star-Ensemble ließ nichts anbrennen. Nur Burmeister/Zygla konnten mit einer erstklassigen Leistung Ergebniskosmetik betreiben.

„Leider verlieren wir zwei Partien absolut ärgerlich auf die Doppel. Die 5:3-Führung wäre auch für uns statt für Leipzig drin gewesen.“ Marcel Gomula

So kam es zu einem echten Endspiel mit der Dart-Fabrik Leipzig um Platz 2 und den Einzug ins Halbfinale. Dank des besseren Satzverhältnisses hatten die Sachsen einen kleinen Vorteil, ihnen hätte bereits ein Remis genügt. Motiviert gingen die Bulldogs ans Werk. Merk, Gomula und Landeck sorgten für eine 3:1-Führung. Leipzig zeigte sich wenig beeindruckt. Die starken Fabrikanten egalisierten prompt und zogen anschließend auch den sonstigen Punktegaranten Burmeister und Christian Helmecke den Zahn. „Leider verlieren wir zwei Partien absolut ärgerlich auf die Doppel. Die 5:3-Führung wäre auch für uns statt für Leipzig drin gewesen“, ärgerte sich Gomula über die schlechte Ausgangsposition.

Bulldogs gleichen aus, stehen am Ende aber mit leeren Händen da

Die Bulldogs standen nun mit dem Rücken zur Wand, alle vier verbleibenden Doppel mussten gewonnen werden, sonst wäre der Halbfinaltraum jäh geplatzt. Merk und Helmecke spielten sich den Frust mit einem überragenden 90er Average von der Seele. Zygla und Burmeister stellten den 5:5-Ausgleich her und hauchten der Hoffnung ganz neues Leben ein. Gomula und Landeck hatten sowohl im dritten als auch im vierten Leg Checkdarts. Nur wollten diese einfach nicht im nötigen Doppelfeld landen. Statt 3:1 lagen sie 1:3 hinten und konnten den Spiel nicht mehr umdrehen.

Das hätte vermutlich nicht mehr genutzt, denn Meik Dankers und Schelze kamen parallel mit 0:4 unter die Räder, so dass Leipzig über Rang 2 jubeln durfte. „Wir sind natürlich enttäuscht, die Vorrunde nicht überstanden zu haben. Aber man muss auch zugestehen, dass in der Endrunde nur Top-Spieler die Darts werfen. Da braucht man selbst die eigene Bestleistung und ein bisschen Glück. Davon lassen wir uns aber nicht unterkriegen, wir werden nächste Saison wieder angreifen“, verkroch sich Gomula nicht im Stimmungstief.