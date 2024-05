Salzdahlum/Schandelah. Salzdahlumer unterliegen in der Bezirksliga 2 Groß Lafferde mit 1:2. MTV Schandelah-Gardessen kassiert vierte Niederlage in Folge.

Niederlagen kassierten die Wolfenbütteler Teams in der Fußball-Bezirksliga 2. Beim 0:4 des MTV Schandelah-Gardessen war aber trotzdem ein Aufwärtstrend erkennbar. Die 1:2-Niederlage gegen Groß Lafferde bedeutet für den MTV Salzdahlum: Der Klassenerhalt ist nach dem vorletzten Spieltag noch immer nicht sicher.

MTV Salzdahlum – SV Teutonia Groß Lafferde 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Harms (31.), 0:2 Rode (45.), 1:2 Wittchen (66.).

Zwar stehen die Salzdahlumer weiterhin über der Abstiegszone, aber alle Konkurrenten des MTV im Tabellenkeller haben am Sonntag drei Punkte eingefahren. Auch Arminia Vöhrum kann bei noch zwei ausstehenden Spielen den Sechs-Punkte-Vorsprung der Salzdahlumer wieder aufholen. „Daher ärgert es mich jetzt umso mehr, dass wir vor zweieinhalb Wochen bei denen verloren haben. Damit haben wir die wieder richtig heiß gemacht“, sagte Salzdahlums Trainer Jens Hueske. Der MTV hat den Klassenerhalt aber auch am nächsten Wochenende beim FC Heeseberg in der eigenen Hand. Ein Punkt reicht aus, und der MTV ist gerettet. „Den Punkt wollten wir eigentlich heute holen“, erklärte Hueske mit Blick auf das Spiel gegen Groß Lafferde.

MTV Salzdahlum erzielt Anschlusstreffer

Die Salzdahlumer starteten auch druckvoll und verzeichneten früh gute Gelegenheiten. In der 3. Minute fiel der Ball nach einer Ecke vor die Füße von Welat Kaygusuz, der druckvoll abschloss, aber am Tor vorbeizielte. Kurz danach lief Phil Syfus alleine auf den Lafferder Torwart Felix Stark zu – allerdings aus zu spitzem Winkel. Der Gäste-Keeper entschied dieses Duell für sich. „Es fing gut für uns an“, sagte Coach Hueske.

Doch die Treffer fielen auf der anderen Seite. „Das erste Tor schenken wir ab“, ärgerte sich Hueske. Kevin Harms traf für die Gäste. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhten die Lafferder durch Julian Rode sogar noch auf 2:0. „Ich kannte die Halbzeitstände auf den anderen Plätzen und habe daher noch mal umgestellt“, erklärte Hueske. Die Salzdahlumer wollten sich zumindest noch einen Punkt erkämpfen. Und tatsächlich gelang Niklas Wittchen der Anschlusstreffer in der 66. Minute. „Man merkt aber, dass es eine lange Saison war. Die Jungs sind müde. Da ist es dann schwer, auf Biegen und Brechen noch etwas zu erzwingen“, seufzte der MTV-Trainer.

MTV Schandelah-Gardessen kämpft mit personellen Problemen

MTV Schandelah-Gardessen – FC Heeseberg 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Naumann (2.), 0:2 Mühl (57.), 0:3, 0:4 Schrader (82., 85.).

„Wir haben uns deutlich besser verkauft als gegen Vechelde. Von der kämpferischen Leistung her können wir zufrieden sein.“ Christopher Petzold

Ihre Niederlagenserie können die Schandelaher derzeit nicht beenden. Zum vierten Mal in Folge haben sie den Platz als Verlierer verlassen. Im Vergleich zum 2:4 gegen Arminia Vechelde vor einer Woche sei aber eine Steigerung erkennbar gewesen, befand MTV-Spieler Christopher Petzold. „Wir haben uns deutlich besser verkauft“, sagte er. Dabei verwies Petzold auch auf die weiterhin dürftige Personallage. Lediglich drei Reservespieler hatten auf der Bank der Gastgeber Platz genommen. Nach dem frühen Gegentor hielt sich der MTV aber zunächst schadlos. „Da können wir uns auch bei Nico bedanken“, sagte Petzold über seinen Keeper Nico Ebel. Nach der Pause mussten die Schandelaher ihrer Personalnot Tribut zollen. „Von der kämpferischen Leistung her können wir aber zufrieden sein“, so Petzold.