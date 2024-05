Sickte. Die Landesliga-Fußballerinnen lassen gegen Pfeil Broistedt nur wenige Torchancen zu, sind aber in der Offensive zur harmlos.

Die Marschroute der Landesliga-Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum im Heimspiel gegen Spitzenreiter FC Pfeil Broistedt hieß: Beton anrühren. Das ist den Sickterinnen zwar weitestgehend gelungen, doch einmal setzten sich die Broistedterinnen, denen der Aufstieg nun fast nicht mehr zu nehmen ist, durch. Die SG verlor 0:1 (0:1).

Ende der ersten Halbzeit musste die Partie wegen eines Gewitters für 45 Minuten unterbrochen werden. Da lagen die Gäste aus dem Kreis Peine bereits in Führung. Die Broistedterin Liesa Behrens hatte SG-Schlussfrau Annemarie Nasseri mit einem Kopfball überwunden. Ansonsten hielt die SG-Keeperin den Kasten sauber. „Sie hat einen überragenden Tag erwischt – vor allem beim Rauslaufen“, lobte SG-Trainer Georg Schnieders.

SG Sickte/Hötzum lässt nur wenige Chancen zu

Auch die gesamte Defensivarbeit der Sickterinnen verdiente Anerkennung. „Wir haben es geschafft, die Broistedterinnen weitestgehend von unserem Tor fern zu halten. Was uns fehlte, war die Durchschlagskraft vorne“, erklärte der Trainer, der seine Mannschaft in einem 4-5-1-System agieren ließ. Die einzige Spitze Finja Bode wurde in der zweiten Halbzeit durch Karolina Schreiber ersetzt. Aber beide entfachten nicht genug Torgefahr. „Wir hatten nicht das Glück, einen Lucky Punch zu setzen. Das 0:1 geht völlig in Ordnung. Broistedt war die bessere Mannschaft“, ordnete Schnieders ein.

Tor: 0:1 Behrens (31.).