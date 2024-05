Sickte. Die Sickter Fußballerinnen empfangen am Sonntag den Tabellenführer und die gefährlichste Offensive der Landesliga.

Der Tabellenführer kommt nach Sickte: Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum empfangen den FC Pfeil Broistedt am Sonntag um 11 Uhr. Nach zwei Englischen Wochen in Folge hatte das Team von Coach Georg Schnieders diesmal seit Pfingstmontag keinen Pflichtspieleinsatz. Das Dienstags-Training fiel anschließend aus, für den Donnerstag war „eine ganz vorsichtige Einheit“, so Schnieders, angesetzt.

Broistedt könnte die Hunderter-Marke bei der SG Sickte/Hötzum knacken

Zahlreiche verletzte und erschöpfte Spielerinnen sorgen bei der SG dafür, dass Regeneration inzwischen an oberster Stelle steht – und das obwohl im Saison-Endspurt noch einige knifflige Aufgaben auf die Sickterinnen warten. Allen voran: die Pfeile aus Broistedt. Die Mannschaft von Trainer Börge Warzecha ist in der vergangenen Saison aus der Oberliga abgestiegen, nun aber auf dem besten Weg zurück.

„Broistedt ist die Übermannschaft der Liga. Für uns geht es in erster Linie darum, Gegentore zu verhindern“, sagt SG-Coach Schnieders. 99 Tore haben die Broistedterinnen im bisherigen Saisonverlauf geschossen, in Sickte könnten sie also die Hunderter-Marke knacken. „Wir werden Beton anrühren“, kündigt Schnieders, sonst selbst ein Freund des offensiven Fußballs, an, diesmal von seiner üblichen taktischen Marschroute abweichen zu wollen.