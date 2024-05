Wolfenbüttel. Der MTV sammelt reichlich Medaillen bei den offenen niedersächsischen Meisterschaften in Buchholz.

Sechs Titel brachte die Aerobic-Turnabteilung des MTV Wolfenbüttel von den offenen niedersächsischen Landesmeisterschaften in Buchholz mit zurück in die Lessingstadt. „Das waren für uns durchaus erfolgreiche Landesmeisterschaften“, bilanzierte Abteilungsleiterin Viola Bast. Mit diesen Ergebnissen im Rücken geht der MTV in die letzten intensiven Trainingswochen, bis Anfang Juni als Saisonabschluss und -höhepunkt die deutschen Meisterschaften für die Aeromaster in Riesa anstehen.

Im Aeromaster-Bereich, der höchsten deutschen Wettkampfklasse, räumten die Wolfenbütteler Jonte Hille (Altersklasse 6-8, Einzel männlich), Jula Langelüddecke (AK 15-17, Trio und Gruppe mit dem Kooperationsteam), Nils Angerstein (AK18+, Einzel, männlich) sowie Angerstein mit Dajana Näveke (Duo) die Landesmeister-Titel ab.

Weitere Podiumsplätze holten: Anastasiia Antal, Asja Bahtijarevic, Eva Saleh, Julie Hille und Lika Fräßdorf (AK9-11, Gruppe, Platz 3) sowie Emilia Klotz, Mia Häfner und Hanna Pump (AK12-14, Trio, Platz 3). „Das war ein wahrer Medaillenregen“, lobten die Trainer der Abteilung.

Auch im Bereich AeroBasic sammelte der MTV Wolfenbüttel Titel und Podiusmplätze. In der Altersklasse 9-11 überzeugte das 4-6er-Team mit Anna Gärtner, Ksenia Huppert, Liana Wiegel, Medina Karaokutan, Pauline Boese, Tessa Stängle und holte Platz 1. Für Platz 2 reichte es für Laura Mustafa, Leni Stamm, Madita Kersten, Mila Grimme, Milena Remer und Romi Wahren in der AK12-14.

Den Abschluss der Meisterschaften bildete der Wettkampf im Bereich AeroDance. Dabei zeigen die Turnerinnen eine Kür ohne vorgegebene aerobictypische Schwierigkeitselemente.

Das Danceteam (AK 12-14) des MTV mit Emilia Klotz, Hanna Pump, Lina Milbradt, Mia Häfner, Vlada Klepalova, Madita Kersten und Hannah Seifried erreichte Rang 6.

Gemeinsam mit den Kooperationsteams des Aerobicturn Zentrum Nord ergatterten sich Theda Langelüddecke (AK 12-14) sowie Mathilda Michaelis (AK 15-17) den Landesmeistertitel. Carlotta Wiche, Franka Opperbeck, Lotta Kersten, Lara Winterstein und Stefanie Orlov gingen verletzungsbedingt zwar reduziert an den Start, turnten aber auch ohne Konkurrenz.

r.