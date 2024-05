Schöppenstedt. Der Verbandsliga-Aufsteiger aus der Eulenspiegelstadt bastelt an einem Kader für den direkten Durchmarsch in die Tischtennis-Oberliga.

Nach seinem souveränen Durchmarsch in der Tischtennis-Landesliga mit einer beeindruckenden 40:0-Bilanz sieht der TSV Schöppenstedt auch die Verbandsliga nur als Durchgangsstation. Stützpfeiler für das Vorhaben Durchmarsch in die Oberliga sind Spieler mit internationaler Erfahrung. Einen weiteren Königstransfer haben die Verantwortlichen in der Eulenspiegelstadt jetzt unter Dach und Fach gebracht.

Bereits vor Wochen verpflichtete Tischtennis-Abteilungsleiter Thomas Föniger gemeinsam mit den Zwillingen Shahid und Zhahid Abdul den ungarischen Nationalspieler Gergo Timafalvi. Kaum weniger schlagkräftig ist der aktuelle Neuzugang Matias Albornoz Padilla. Der Chilene spielte zuletzt für den französischen Erstligisten PPC Wattignies. Davor ging der 27-jährige Sportlehrer für den spanischen Spitzenklub Deportivo Basico auf Punktejagd.

Für die Elmstädter ist die Neuregelung der Europäischen Tischtennis-Union (ETTU), Spitzenkräften den Einsatz für zwei Vereine aus unterschiedlichen Nationen zu ermöglichen, von Vorteil. „Diese Chance nutzen wir“, freut sich Shahid Abdul, der nicht nur als Kapitän der ersten TSV-Mannschaft fungiert, sondern auch am Sponsoring maßgeblich beteiligt ist.

Padilla wohnt in Madrid und bereitet sich dort in einem Trainingszentrum unter professionellen Bedingungen auf seine vielfältigen Aufgaben vor. „Die Jungs trainieren dort täglich mehrere Stunden mit anderen Topleuten. So ist es nicht verwunderlich, dass sie Verbandsligaspielern, die bestenfalls dreimal wöchentlich an der Platte stehen, deutlich überlegen sind. Indiz dafür ist, dass sie mindestens einmal im Monat ihre Beläge wechseln müssen“, informiert Shahid Abdul.

Der Chilene bekam vergleichsweise spät als Elfjähriger den ersten Kontakt mit dem kleinen Kunststoffball. Aber dafür umso intensiver. Beweis dafür sind der Gewinn unzähliger Turniere. Wie Padilla gegenüber TSV-Chef Föniger erklärte, ist dessen Strategie total offensiv ausgerichtet. „Er versucht stets aggressiv und dynamisch schnell zum Punkt zu kommen“, erfuhr Föniger in einem Video-Chat.

Der Lebensmittelpunkt des Chilenen bleibt Madrid. Er werde laut Shahid Abdul zu den Punktspielen stets mit dem Flugzeug anreisen.