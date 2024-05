Wolfenbüttel. Für zwei Wolfenbütteler Bezirksligisten geht es in die letzte Englische Woche in dieser Saison.

Den entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt kann am Mittwochabend der MTV Salzdahlum vollziehen. Voraussetzung wäre ein Heimsieg des MTV im Nachholspiel der Staffel 2 in der Fußball-Bezirksliga gegen den TSV Germania Lamme. Ihre letzte Englische Woche bestreiten in Staffel 3 die Kicker des MTV Wolfenbüttel II, die zum TSV Üfingen reisen. Ziel der Meesche-Kicker bleibt die Vizemeisterschaft hinter dem künftigen Landesligisten Union Salzgitter.

Staffel 2

MTV Salzdahlum – TSV Germania Lamme (Mittwoch, 19 Uhr). Damit der Rechenschieber an den abschließenden beiden Spieltagen in der Tasche bleiben kann, müssten die Salzdahlumer in ihrem drittletzten Saisonspiel gegen Lamme drei Punkte einfahren und hätten den Ligaerhalt in diesem Fall nahezu sicher. Ein Punkt würde den Salzdahlumern für den Fall reichen, dass die SV Lauingen Bornum, die aktuell den ersten Abstiegsrang belegt, am Donnerstag ihr Nachholspiel gegen die Freien Turner Braunschweig II verliert.

Die personellen Voraussetzungen bei den Salzdahlumern sind nicht optimal. „Ich habe 13 Spieler zur Verfügung“, weiß MTV-Trainer Jens Hueske. „Darunter sind zwei Torhüter.“ Hueske liebäugelt damit, sich selbst als Einwechselspieler bereitzuhalten. „Vielleicht frage ich auch noch bei ein, zwei vertrauten Ü32-Spielern nach, ob sie aushelfen können.“

Staffel 3

TSV Üfingen – MTV Wolfenbüttel II (Mittwoch, 18.30 Uhr). Die MTV-Reserve steckt sich im Saison-Endspurt noch Ziele. „Wir wollen Zweiter werden“, sagt Co-Trainer Joscha Plünnecke. In Üfingen werde deshalb „eine schlagkräftige Mannschaft“ auf dem Rasen stehen. „Wir bekommen wieder Unterstützung aus der A-Jugend und aus der Ersten“, kündigt Plünnecke an, der indes ahnt, dass seiner Mannschaft keine leichte Aufgabe bevorsteht. „Der Platz in Üfingen ist schwer zu bespielen. Wir werden über den Kampf kommen müssen.“