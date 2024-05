Sickte. Erstmals in dieser Landesliga-Saison läuft Finja Bode wieder für die SG-Fußballerinnen auf.

Mit einem 3:0 (1:0)-Auswärtssieg haben die Landesliga-Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum sich bei der SG Wulfen/Hattorf etwas den Frust aus dem Pokal-Aus im Halbfinale wenige Tage zuvor betrieben können. Die SG trat zwar in Notbesetzung beim Abstiegskandidaten an, überzeugte aber „mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung“, betonte Georg Schnieders, der Trainer der Sickterinnen.

Zehn Absagen aus verschiedenen Gründen musste der SG-Coach kompensieren. Dafür nahm er Anleihen bei der „Zweiten“ und in der Jugend. Das Sturm-Trio der SG hatte in dieser Form noch nie zusammengespielt: Sophia Neubauer hat bisher alle Saisonspiele absolviert und trat mit zwei Sturmpartnerinnen an, für die es eine Premiere war. Noel Hryhorziw kickt sonst in der „Zweiten“, Finja Bode – immerhin Leistungsträgerin der vergangenen Spielzeiten – gab ihr Comeback nach einjährigem Neuseeland-Aufenthalt. „Sie braucht noch eine Weile, um wieder richtig reinzukommen“, ordnete Schnieders ein.

Aus der starken Teamleistung habe unter anderem Ines Baußmann herausgeragt. Sie vollendete gleich den ersten Angriff zur Führung der Gäste. „Anschließend hatten wir gegen einen defensiven Gegner etwas zu wenige Ideen“, so Schnieders, der nach der Pause auf zwei Spitzen umstellte, um das Mittelfeld zu stärken. Der Plan ging auf: Sarah Bost traf zum 2:0. „Sie hat ein starkes Spiel abgeliefert. Das war ein Tor des Willens“, verteilte Schnieders auch ein Sonderlob an seine Kapitänin. Herausgeragt habe auch Jugendspielerin Helene Krogoll. „Sie hat 90 Minuten durchgespielt und hat das sehr gut gemacht“, befand Schnieders.

Ihren ersten Einsatz der Saison hatte zudem Schlussfrau Jasmin Fastnacht, Nummer 3 im SG-Tor. „Ich hatte ihr versprochen, dass sie einen Einsatz bekommt. Wenn sie gefordert war, war sie zur Stelle“, sagte Schnieders.

Tore: 0:1 Baußmann (3.), 0:2 Bost (64.), 0:3 Neuabuer (89.).