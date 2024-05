Wolfenbüttel/Börßum. Die Anhängerschaft des SV Wendessen reist auf eine andere Art und Weise zum Pokalfinale ihrer ersten Herrenmannschaft. Wir sind mittendrin.

„Oh, ich bin schon wieder, oh, im Inselfieber, oh oh.“ Dieser bekannte Ballermann Party-Hit von Peter Wackel schallte lautstark aus dem Ghettoblaster der Fans des SV Wendessen, die sich am Montag um 11.30 Uhr am Hauptbahnhof in Wolfenbüttel versammelten. Das Ziel: Der Sportplatz in Börßum. Der Anlass: Das Kreispokalendspiel des Fußball-Nordharzligisten SVW gegen Staffelkonkurrent SG Sickte/Hötzum (2:0). Die Stimmung: Ausgelassen und voller Vorfreude. Auch das ein oder andere Kaltgetränk durfte vor Beginn der 9-minütigen Fahrt mit der Regionalbahn natürlich nicht fehlen.

„Schon, als der Finalspielort mit Börßum feststand, sind wir in die Planung für diese Aktion gegangen. Für unseren Verein ist solch eine Fahrt eine Premiere – und es ist zugleich eine Belohnung für die Fans, die fast immer auswärts zu den Spielen unserer ersten Herrenmannschaft mitfahren“, erklärte Lennart Meinberg, Fußball-Abteilungsleiter der Wendesser. Auf die Frage, ob denn der SVW oder Sickte/Hötzum den stimmungsvolleren Block beim Kreispokalfinale stelle, antwortete Meinberg selbstbewusst: „Natürlich kann die SG mit uns nicht mithalten.“

Auf geht‘s: Vom Hauptbahnhof in Wolfenbüttel startete die Zugfahrt in Richtung Börßum. © regios24 | Julian Voges

Um 12.33 Uhr geht es endlich los

Nach und nach trudelte die Wendesser Fangemeinde am Abfahrtsgleis in der Lessingstadt ein. Gut erkennbar an der einheitlichen Kleidung, denn auch ein Motto hatte sich der Verein um Meinberg vorab überlegt: „Alle in Rot zum Finale.“ Der ein oder andere hatte sich auch einen vereinseigenen Seidenschal umgebunden. Letztlich waren es 25 Schlachtenbummler aus Wendessen, die ihre Mannschaft per Zug begleiteten. Und um 12.33 Uhr Ortszeit hatte das Warten endlich ein Ende, auf Gleis 1 rollte der Zug ein.

Sitzplätze gab‘s im Abteil zur Genüge, doch wurden diese vom rot-weißen Anhang nicht genutzt – im Gegenteil. Die Party war in vollem Gange, es wurde getanzt und ausgelassen gesungen. Hits von Wolfgang Petry ertönten aus der Musik-Box und erheiterten die Stimmung der Rot-Weißen zunehmend. Auch unter den Mitfeiernden: Marcel Döring, seines Zeichens Cheftrainer der ersten Wendesser Damenmannschaft in der Oberliga Ost. „Ich bin fast bei jeder Partie der ‚Ersten‘ als Fan mit dabei, dann bin ich komplett im ‚Fan-Modus‘ und schiebe das Trainerdasein etwas beiseite“, berichtete Döring. In erster Linie gehe es darum, an diesem besonderen Tag „einfach nur Spaß zu haben“, führte er aus. „Das Wichtigste ist: der Pokalsieg, der in die Vereinsgeschichte eingehen wird.“

Nächster Halt: Bahnhof Börßum. © regios24 | Julian Voges

Angekommen! Die Wendesser „Ultras“ sind am Zielbahnhof eingetroffen und machen sich lautstark bemerkbar. © regios24 | Julian Voges

„Hurra, Hurra, die Wendesser sind da“

Schon aus dem Fenster des Zugabteils hinaus hatte man einen wunderbaren Blick auf das Börßumer Ilsestadion, der Heimspielstätte des ESV Achim/Börßum und der Ort, an dem also Wendesser Pokalhelden geboren werden sollten. Die Durchsage, „nächster Halt, Börßum, Ausstieg in Fahrtrichtung links“, wurde über die Lautsprecher der Bahn durchgegeben. Der Zugführer bremste, der Tross war angekommen. Ein eindrucksvolles „Hurra, Hurra, die Wendesser sind da“ schallte durch den an diesem Feiertag doch recht leergefegten Bahnhof in Börßum.

Am Endspielort angekommen versammelten sich die 25 Supporter des SVW erstmal zu einem gemeinsamen Gruppenfoto. © SV Wendessen | Verein

Weiter ging‘s per Fan-Marsch zum nur rund einem Kilometer entfernten Stadion. Es wurde noch ein Gruppenfoto gemacht, ehe der Einlass an der Sportanlage erfolgte. Doch damit noch lange nicht genug: Eine große Trommel, zwei Schwenkfahnen und ein großes Banner zierten den Block der rot-weißen Anhängerschaft. Es war ein würdiger Rahmen, für ein denkwürdiges Pokalfinale aus Wendesser Sicht.