Börßum. Die Wendesser bezwingen mit der SG Sickte/Hötzum einen ebenbürtigen Gegner im Kreispokalfinale in Börßum.

Es war der Höhepunkt zum Abschluss des Nordharzpokal-Finalwochenendes der Fußballer im Börßumer Ilse-Stadion: Das Finale um den Kreispokal der Nordharzliga und 1. Nordharzklasse zwischen den beiden Wolfenbütteler Altkreis-Vertretern SV Wendessen und SG Sickte/Hötzum. Die Underdogs aus Sickte hatten zwar einige sehr gute Möglichkeiten, doch am Ende setzte sich der Favorit aus Wendessen mit 2:0 (1:0) durch, nahm den „Pott“ entgegen und feierte mit seinen zahlreichen Fans lautstark.

„Wir sind einfach mega stolz und happy“, sagte SVW-Spielertrainer Pascal Gos über den großen Erfolg seiner Mannschaft, die damit erstmals den Nordharzpokal gewonnen hat. „Der Sieg war verdient“, befand Gos. Der ganz große Wurf soll den Wendessern noch mit dem Double aus Pokal und Meisterschaft gelingen, dafür stehen noch zwei wichtige Liga-Spiele auf dem Programm, doch „heute darf erst einmal gefeiert werden“, erklärte ein freudestrahlender Gos.

Die Kreispokalsieger aus Wolfenbüttel Der SV Wendessen um Spielertrainer Pascal Gos (mit der Hand am Pokal) setzte sich mit 2:0 gegen die SG Sickte/Hötzum durch und krönte sich zum Kreismeister. © regios24 | Stefan Lohmann Die Ü40-Fußballer des MTV Salzdahlum sind nach ihrem Sieg im Neunmeterschießen gegen den Goslarer SC Kreispokalsieger. MTV-Torhüter Frank Schomburg parierte schon während des Spiels einen gegnerischen Strafstoß, im Entscheidungsschießen wehrte er dann zwei Bälle vom Punkt ab. Für den MTV trafen Robert Ficek, Markus Wulf, Jens Hueske und Eugen Treder. Zuvor hatte Hueske die Salzdahlumer vor der Niederlage bewahrt. Er traf in der 59. Minute zum Ausgleich, nachdem Markus Leon Fernandez die Goslarer in Führung gebracht hatte (17.). © regios24 | Günter Schacht Die SG West-Elm hat den Kreispokal der 7er-Ü32-Mannschaften gewonnen. Das entscheidende Tor beim 1:0 (0:0) im Finale gegen die SG Schöppenstedt/Süd-Elm/Schliestedt/Vahlberg erzielte Daniel Lorenz in der 52. Minute. © regios24 | Günter Schacht Die Ü32-Kicker der SG FSV Fuhsetal/Arminia Adersheim gewannen den Kreispokal durch einen Sieg gegen den TuS Cremlingen im Neunmeterschießen. © regios24 | Günter Schacht Nach einem souveränen Final-Sieg im Pokalwettbewerb der 3. Fußball-Nordharzklasse feierte der FC Blau-Gelb Asse III. Die Kicker von Coach Carsten Graf hatten mit der FG Vienenburg/Wiedelah II keine Probleme, machten schon vor der Pause alles klar und gewannen 4:0 (4:0). Tore: 1:0 Schulz (3.), 2:0 Lienhard (19.), 3:0, 4:0 Beushausen (25., 37.). © regios24 | Stefan Lohmann 1 / 5

Rechtzeitig zum Anpfiff der Partie setzte leichter Nieselregen über dem Börßumer Sportplatz ein und das eine oder andere Donnergrollen war zu hören. Auf dem Rasen nahm das Geschehen dagegen nur gemächlich an Fahrt auf. Die Sickter agierten aus einer kompakten defensiven Grundordnung und überließen dem SVW den Ballbesitz. Der Nordharzliga-Spitzenreiter hatte aber Schwierigkeiten, sich gefährlich vor das gegnerische Tor zu kombinieren.

Ric Hölemann hält die Null für den SV Wendessen fest

Gos setze die erste Duftmarke daher aus der Distanz. Aber auch die SG kam vermehrt zu ihren Abschlussmöglichkeiten. Nach einem Zuspiel nach einem Standard zog Lukas Hans ab, der Ball ging aber knapp am Kasten vorbei. Richtig brenzlig wurde es für den SVW in der 18. Minute, als Philipp Schmidt bei einem Konter allein auf SVW-Keeper Ric Hölemann zulief. Der Schlussmann parierte aber ganz stark im Eins-gegen-Eins und war auch Augenblicke später zur Stelle, als Schmidt den abgeprallten Ball per Kopf ins Tor drücken wollte – bis dato die beste Chance des Spiels.

Es war ein Pokal-Fight auf Augenhöhe zwischen den beiden Teams: Hier gehen Wendessens Abed-El-Meneem Fakhreldine (links) und Sicktes Niklas Post ins Kopfball-Duell. © regios24 | Stefan Lohmann

Einige Minuten später wurde Wendessen dann brandgefährlich bei einem Konter. Pascal Gos spielte den auf links durchstartenden Jonas Wicht an. Dessen Flanke landete bei Christopher Dylla, der völlig freistehend den Ball am Tor vorbei schoss. Nicht mal eine Minute später war Dylla dann aber zur Stelle. Einen Schuss von Gos konnte SG-Keeper René Schumann nicht festhalten. Der Ball prallte nach vorne und Dylla staubte ab zum 1:0.

Vor der Pause hatten die Sickter noch eine Drangphase. Hochkarätige Chancen sprangen aber nicht heraus, die beste hatte Lukas Hans, der aber bei seinem Abschluss nicht genug Druck auf den Ball erzeugte.

SG Sickte/Hötzum gibt sich nie auf

In der zweiten Halbzeit schalteten die Wendesser zunächst einen Gang zurück. Fast hätte der Sickter Jamecy Multerer das bestraft, sein Kopfball nach einer Ecke ging knapp am Pfosten vorbei. Danach segelte ein Freistoß von David Chromik aus der eigenen Hälfte gefährlich vor das Wendesser Tor, aber Hölemann fing den Ball sicher ab. Es war ein wenig Stillstand in der Partie – zwar hatte die SG Mitte des zweiten Durchgangs zunächst keine zwingenden Chancen mehr, der SVW war aber längst noch nicht durch.

Jamil Zoura (am Ball, hier im Duell mit Sicktes Simon Curland) erzielte das umjubelte 2:0 für den SV Wendessen. © regios24 | Stefan Lohmann

Mit einem starken Kopfball vom eingewechselten Jamil Zoura, den SG-Schlussmann Schumann parierte, wachte die Mannschaft wieder auf. Zunächst hatten zwar wieder die Sickter die gefährlicheren Szenen. Dann fiel aber plötzlich doch die Vorentscheidung: Stefan Schreiber legte einen klasse Lauf auf rechten Seite hin, flankte in die Mitte über den SG-Keeper hinweg. Dahinter stand Zoura und drückte den Ball über die Linie. Zoura krönte damit auch sein Comeback nach langer Verletzungspause.

Wendesser Fans feiern ihre Mannschaft

Noch immer gab sich die SG aber nicht geschlagen, spielte weiter nach vorne und kam zu weiteren Chancen. Den Schuss von Simon Curland hielt SVW-Torwart Hölemann aber. Ein Versuch von Philipp Schmidt wurde noch weggegrätscht, Multerers Gewaltschuss abgeblockt und Chromiks Kopfball gehalten. Die letzten zehn Minuten begleitete der Wendesser Fanblock mit „Nordharzpokalsieger SVW“-Gesängen. Als die Nachspielzeit eingeläutet wurde, kramte Wendessens Co-Trainer Dennis Neubauer zögerlich die ersten T-Shirts aus einem Karton, die den Gesang der Fans als Schriftzug trugen. Beim Abpfiff war der Jubel groß, die SVW-Fans zündeten Pyro und brannten ein Feuerwerk ab. Und feierten ihr Team noch vor der Pokalübergabe minutenlang.

„Wir sind trotzdem stolz, das Finale erreicht zu haben. Wendessen ist die Saison einfach spitze. Das muss man dann auch anerkennen.“ Stephan Köchy

Auf der anderen Seite war zwar Enttäuschung da, aber „wir sind trotzdem stolz, das Finale erreicht zu haben. Wendessen ist die Saison einfach spitze. Das muss man dann auch anerkennen“, richtete SG-Spielertrainer Stephan Köchy, der sich erst spät in der Partie eingewechselt hatte, seine Glückwünsche Richtung SVW. Er betonte : „Wendessen hatte mehr vom Ball. In Sachen Chancen müssen wir uns aber nicht verstecken. Unsere Taktik, denen den Ball zu überlassen, hätte auch aufgehen können.“

Die Bilanz aus Sicht der „Kreisverwaltung“ zum gesamten Wochenende fiel positiv aus. „Es ist alles friedlich abgelaufen. Wir hatten sehr gute Schiedsrichterleistungen“, sagte Rüdiger Nowak, Vorsitzender des NFV-Kreises Nordharz, der die Übergabe des Pokals seinem Pokal-Spielleiter Thomas Hanisch überließ.

Tore: 1:0 Dylla (24.), 2:0 Zoura (79.).