Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler wiederholen an Pfingsten gegen Türk Gücü Helmstedt das Hinspiel-Ergebnis und revanchieren sich gegen Landolfshausen.

Zweites Punktspiel in dieser Saison gegen den FC Türk Gücü Helmstedt, zweites 1:1-Unentschieden für den Fußball-Landesligisten MTV Wolfenbüttel. Dieses Mal trafen beide Teams auf holprigem Untergrund in Helmstedt aufeinander. Zwei Tage später, am Pfingstmontag, empfing der MTV im heimischen Meesche-Sportpark den TSV Landolfshausen-Seulingen und setzte sich standesgemäß mit 4:0 durch.

FC Türk Gücü Helmstedt – MTV Wolfenbüttel 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Bauer (56.), 1:1 Mertens (70.).

Nach zuvor sieben Siegen (25:7 Tore) in Folge ließ der MTV mal wieder Federn. Wie schon im Hinspiel auf der heimischen Meesche kam das Team von Trainer Deniz Dogan auch im zweiten Aufeinandertreffen mit dem FC Türk Gücü an der Helmstedter Kantstraße nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Auf dem schwierig zu bespielenden Geläuf entwickelte sich eine Partie mit wenigen fußballerischen Leckerbissen. Beide Teams offenbarten arge Probleme mit der Ballkontrolle. Glück für den MTV, dass Schiedsrichter Adrian Hintze nach 15 Minuten nicht auf Strafstoß für die Platzherren entschied, nachdem Konrad Vollbrecht einen Helmstedter im Sechzehner deutlich sichtbar zu Fall gebracht hatte. Wirklich gefährliche Szenen der Wolfenbütteler in Helmstedter Tornähe blieben dagegen in Halbzeit 1 Mangelware.

MTV-Coach Dogan, der mehrere Stammkräfte aus verschiedenen Gründen ersetzen musste, warf seine Startformation zu Beginn der zweiten Hälfte noch einmal gehörig um und brachte drei Neue. Einer der Joker stach sofort. Janosch Bauer verwertete Piotr Ostapowiczs Vorlage zur 1:0-Führung für die Wolfenbütteler (56. Minute). Die abstiegsbedrohten Helmstedter steckten aber nicht auf – und belohnten sich im Anschluss an eine Ecke durch Tim Mertens mit dem 1:1 (70.). Glück für den MTV, dass Helmstedt kurz vor dem Abpfiff die Riesenchance aufs 2:1 ausließ, so dass unter dem Strich ein dem Spielverlauf entsprechendes 1:1 stand.

MTV: Güven – Hammer (61. Henke), L. Vollbrecht, Halimi, Ostapowicz – K. Vollbrecht (68. Joppich), Suckel (46. Rodrigues) – Stumpe (46. Jovanovic), Klöppelt, Böder – Kartal (46. Bauer).

MTV Wolfenbüttel – TSV Landolfshausen-Seulingen 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Könnecker (10.), 2:0 Göwecke (56., Foulelfmeter), 3:0, 4:0 K. Vollbrecht (72., 79.)

Der MTV kehrte am Pfingstmontag wie erwartet in die Erfolgsspur zurück und revanchierte sich gegen die abstiegsbedrohten Landolfshäuser für die blamable 2:5-Hinspiel-Niederlage. Die Meesche-Kicker legten früh den Grundstock für den Sieg – Yannick Könnecker stellte auf 1:0 (10. Minute). Der hätte nach 30 Minuten auf 2:0 erhöhen können, scheiterte aber per Kopf ebenso wie Hannes Joppich per Schrägschuss aus spitzem Winkel (36.). MTV-Keeper Direnc Güven zeigte seine Klasse noch bei einem Distanzschuss (38.), kurz darauf wurde Joppich auf dem Weg Richtung Strafraum von den Beinen geholt. Das war‘s an Highlights in Durchgang 1.

Oft nur mit unfairen Mitteln zu stoppen: Hannes Joppich (links) glänzte auch gegen Landolfshausen wieder einmal als Vorlagengeber. © regios24 | Stefan Lohmann

Nach dem Seitentausch blieb der MTV wie erwartet das spielbestimmende Team. Nils Göwecke stellte vom Punkt auf 2:0 (56.). Der eingewechselte Konrad Vollbrecht war sofort auf Betriebstemperatur: Erst verpasste er das 3:0 knapp (71.), doch per Doppelschlag legte er kurz darauf die Treffer 3 und 4 (72., 79.) nach. Dabei blieb es gegen bis zum Ende nicht aufsteckende Gäste. Das Kopf-an-Kopf-Rennen des MTV mit dem 1. SC Göttingen 05 um die Vizemeisterschaft (beide 66 Punkte) bleibt bei drei (MTV) und vier (Göttingen) verbleibenden Spielen ein ganz enges.

MTV: Güven – Wolf, Suckel, Halimi (47. Klöppelt) – Linek (70. K. Vollbrecht), Göwecke – Henke, Joppich, Ostapowicz – Könnecker (70. L Vollbrecht), Bauer (46. Böder).