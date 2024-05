Harlingerode. Hanna-Marie Edler gewinnt im Weitsprung und über 300 Meter, Mysterphane Müller wird Dritte im Kugelstoßen.

Leichtathleten des MTV Wolfenbüttel traten in Harlingerode bei den Bezirksmeisterschaften der Einzeldisziplinen in den Altersklassen U14 und U16 an. Mit Erfolg: Zwei Gold- und zwei Bronzemedaillen nahm die MTV-Delegation mit zurück in die Lessingstadt.

In der U14 gingen Emmi Greuer, Nike Amelsberg und Junis Darwisch in den Wettkampf. Alle drei liefen über 75 Meter ein starkes Rennen mit persönlichen Bestzeiten. Darwisch qualifizierte sich damit fürs Finale, in dem er auf den 5. Platz lief. Amelsberg erkämpfte sich im Finale Platz 4. Greuer verpasste dagegen den Final-Einzug (Gesamt-Platz 9).

Über die 60-m-Hürdenstrecke war Johanna Skuppin an der Startlinie. Ihr Rhythmus passte von Anfang an und sie verbesserte ihre persönliche Bestzeit der Vorwoche um eine Sekunde. In 11,64 sek ging es für Skuppin auf Platz 5. Im Weitsprung schafften es Amelsberg und Skuppin ebenfalls in den Endkampf der besten Acht. Amelsberg wurde Sechste (4 Meter), Skuppin Siebte (3,94 m).

Mysterphane Müller war nach längerer Wettkampfpause im Kugelstoßen zurück und knackte die 8-Meter-Marke. Mit 8,19 m holte sich die Wolfenbüttelerin den Bronzerang in der W15-Wertung.

Im Weitsprung sicherte sich Hanna-Marie Edler in der W14 mit einem deutlichen Vorsprung und einer Weite von 4,92 m den Bezirksmeistertitel. Zudem lief Edler in der W15 erstmals den Langsprint über 300 m. Das dritte Rennen führte sie an und siegte in der Gesamtwertung der älteren Altersklasse in 45,32 sek. Neben dem Bezirksmeistertitel erreichte die Wolfenbüttelerin damit die Qualifikationsnorm für die Landesmeisterschaften.

Eine weitere Treppchenplatzierung ging an die MTV-Staffel über 4x100 m mit Müller, Amelsberg, Skuppin und Edler. In der U16 erlief sich das Wolfenbütteler-Quartett mit einem starken Lauf und guten Staffelstab-Wechseln die Bronzemedaille auf Bezirksebene.

Tags zuvor waren bereits einige junge Wolfenbütteler Athleten beim Lauftag des Braunschweiger LC erfolgreich. Neben dem MTV Wolfenbüttel waren auch der MTV Groß Denkte und der TSV Destedt stark vertreten und vorne mit dabei. Erste Plätze holten Julius Littmann (MTV WF, 50 m, M8), Joris Pyschik (MTV WF, 800 m, M8), Emil Schröder (MTV WF, 50 m, M9/800 m, M9), Mats Detje (MTV Groß Denkte, 800 m, M10), Leynie Mühlenkamp (MTV WF, 50 m, W8), Lina Darwisch (MTV WF, 50 m, W9), Pauline Winkelmann (MTV Groß Denkte, 800 m, W9), Nieke Katsagiorgis (MTV WF, 50 m, W10), Sina Morese (WSV21, 800 m, W10), Elena Sarda Velieva (TSV Destedt, 50 m, W11/800 m, W11), Mailin Janßen (TSV Destedt, 75 m, W13) und Lara Morese (WSV21, 100 m, W14).

r.