Wolfenbüttel. Das Tennistalent aus der Lessingstadt gibt beim Turniersieg der U12-Konkurrenz keinen Satz ab und hat jeden Gegner klar im Griff.

Starker Auftritt von Karol Sabien: Das Tennis-Talent des MTV Wolfenbüttel hat den TVO-Himmelfahrt-Junior-Cup der TV Ost Bremen ganz souverän gewonnen, dabei gab der Schützling von Trainer Igor Djuranović keinen einzigen Satz ab und ließ seinen Gegnern kaum eine Chance. Der Zwölfjährige setzte sich im U12-Einzel-Teilnehmerfeld durch, in dem insgesamt 17 Spieler aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen vertreten waren.

Karol Sabien gewann gleich in seinem Erstrundenmatch deutlich gegen Leo Alexander Nass vom TC RW Bad Oeynhausen mit 6:0 und 6:1. Auch am Folgetag hatte Sabien gegen Leonard Krebs (DTV Hannover) keine Probleme (6:1, 6:1). Damit war der Wolfenbütteler ins Halbfinale eingezogen, in dem er auf Frederik Sohns (Club zur Vahr) traf. Sabien war dem ein Jahr jüngeren Bremer körperlich klar überlegen, was sich auch im Spielverlauf widerspiegelte (6:0, 6:2).

Im Finale ging es gegen Luke Fröllje vom TV Varel. Nach einem ausgeglichenen Start im ersten Satz, gelang es Karol Sabien mit fortschreitender Zeit, immer mehr die Kontrolle über das Spielgeschehen zu übernehmen. Und auch wenn der Schützling von Trainer Igor Djuranović sechs Matchbälle benötigte, endete das Spiel mit 6:1 und 6:0.

