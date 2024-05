Wolfenbüttel. Der TSV feiert mit dem 3:2 gegen Cremlingen den Klassenerhalt in der 1. Fußball-Nordharzklasse. Halchters Tristan Richter schnürt Fünferpack.

Reichlich Tore gab es am Donnerstagabend in der Staffel 3 der 1. Fußball-Nordharzklasse zu sehen. In drei Nachholspielen fielen insgesamt 22 Treffer. Mit dem knappen 3:2-Derbysieg in letzter Minute hat der TSV Destedt den Klassenerhalt jetzt in der Tasche. Tristan Richter überragte beim Kantersieg seines SV Halchter.

SG Lucklum/Veltheim II – SF Ahlum 8:2 (2:1). Tore: 1:0 Bätcke (2.), 1:1 Bartsch (4.), 2:1 Sahinkaya (21.), 3:1 Holst (55.), 4:1 Voss (58.), 5:1 Sahinkaya (60.), 5:2 Oehns (65.), 6:2 Kögel (67.), 7:2 Niehus (82.), 8:2 Voss (88.).

Nach der Pause schlug die Lucklumer Offensive unbarmherzig zu und sorgte für den höchsten Saisonsieg der Mannschaft von Trainer Jörg Müller. Für die SG die perfekte Einstimmung auf das Heimspiel am kommenden Mittwoch gegen den Titelaspiranten MTV Salzdahlum II.

SV Wendessen II – SV Halchter 0:7 (0:2). Tore: 0:1 Schmidt (4.), 0:2, 0:3 Richter (33., 54.), 0:4 Baumann (66.), 0:5, 0:6, 0:7 Richter (80., 83., Elfmeter, 88.).

Der SVH hat sich mit dem Kantersieg wieder ganz deutlich bei den Topteams der Liga einsortiert. Außerordentlich torhungrig zeigte sich Halchters Tristan Richter, der mit seinem Fünferpack – davon ein lupenreiner Hattrick binnen zehn Minuten in der Schlussphase – maßgeblich zum Erfolg beitrug. Die SVW-Reserve ist rechnerisch noch nicht durch in Sachen Klassenerhalt.

TSV Destedt – TuS Cremlingen II 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Klante (30.), 2:0 Engelke (50.), 2:1 Wagner (83., Elfmeter), 2:2 Westphal (87.), 3:2 Anders (90.+4).

Das Gemeinde-Derby lockte viele Zuschauer an und hatte es in sich. Der TSV brauchte einen Sieg, um vorzeitig den Klassenerhalt feiern zu können – und war bereits auf bestem Weg dahin. Nach den Treffern von Kevin Klante und Maximilian Engelke „hatten wir genug Chancen, um den Sack zuzumachen“, berichtete Destedts Trainer Marco Klare. Noch dazu spielte Cremlingen nach einer Notbremse in Unterzahl (66. Minute). Doch mit einem Elfmeter, den David Wagner verwandelte, kamen die Gäste wieder heran und glichen durch Felix Westphal sogar noch aus. „Mit dem Remis wäre ich sogar zufrieden gewesen“, sagte Klare. Doch in der Nachspielzeit holte Mark Peschelt noch mal kräftig aus, sein langer Einwurf wurde verlängert und landete bei Tim Anders, der mit voller Wucht aus acht Metern unhaltbar ins Eck traf. Es war das Startsignal für die Destedter Klassenerhaltsfeier.