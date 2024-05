Wolfenbüttel. MTV ist an Pfingsten gegen Abstiegskandidaten gefordert: Samstag geht‘s zu Türk Gücü Helmstedt, am Montag kommt der TSV Landolfshausen.

Gleich zweimal muss Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel an Pfingsten ran. In beiden Fällen trifft das Team von Trainer Deniz Dogan auf Mannschaften, die im Kampf um den Klassenerhalt dringend auf Punktgewinne angewiesen sind. Am Samstag (17 Uhr) gastieren die Wolfenbütteler zunächst beim FC Türk Gücü Helmstedt, ehe sie am Pfingstmontag (15 Uhr) den TSV Landolfshausen-Seulingen im Meesche-Sportpark zu Gast haben.

Die Wolfenbütteler gehen beide Aufgaben mit schmalerem Kader als gewohnt an. Vor allem in der Mittelfeldzentrale muss Trainer Deniz Dogan umbauen. Kapitän Nils Göwecke (5. gelbe Karte) fehlt sicher, André Linek ist aus beruflichen Gründen ein Wackelkandidat. „Aber wir haben andere Jungs, die die Positionen ausfüllen können“, sagt Dogan. „Ich freue mich darauf zu sehen, wie sie die Aufgaben umsetzen werden.“ Fraglich ist, ob Steffen Suckels Oberschenkelprobleme zwei Wochenend-Einsätze zulassen. Da Johannes Patz (erkrankt) ebenso ausfällt, wird auch die Zentrale in der Abwehr neu besetzt werden müssen. Gleiches trifft auf die Offensive zu: Yannick Könnecker (Urlaub) fehlt, zudem sei bei Vielspieler Hannes Joppich eine Belastungssteuerung notwendig, ließ Dogan durchblicken. Die langzeitverletzten Ismet Hussein, Antonio Diana und Hadi Abou-Raya kommen in der laufenden Spielzeit nicht mehr für Einsätze in Frage. Mit diesem Trio rechnet Dogan erst wieder in der neuen Saison.

Die Partie am Samstag bei Türk Gücü Helmstedt dürfte für die Wolfenbütteler die kompliziertere werden. Die Gastgeber holten aus den vergangenen sechs Partien zehn Punkte, eine ordentliche Ausbeute für einen Abstiegskandidaten. Einen kleinen Rückschlag gab‘s für Türk Gücü am Mittwochabend im Nachholspiel bei Mitaufsteiger Germania Bleckenstedt, in dem die Helmstedter in der 90. Minute das entscheidende Gegentor zur 0:1-Niederlage kassierten. Aufs rettende Ufer hat Türk Gücü drei Punkte Rückstand, aber auch noch ein Spiel mehr in der Hinterhand als der MTV Gifhorn, der aktuell den letzten Nichtabstiegsplatz belegt. Nicht weniger brenzlig ist die Situation für Landolfshausen. Dem Wolfenbütteler Gast am Pfingstmontag fehlen zwei Punkte bis zum ersten Nichtabstiegsplatz. „Wir werden uns gegen keine der beiden Mannschaften hängen lassen“, verspricht MTV-Coach Dogan.

MTV Wolfenbüttel verstärkt sich vor allem auf den offensiven Außenbahnen

Derweil haben die Wolfenbütteler ihre Personalplanungen für die Saison 2024/2025 weitestgehend abgeschlossen. Fest verpflichtet worden sind Niklas Kühle, den es nach einjährigem Intermezzo beim Oberligisten FSV Schöningen zurück in den Meesche-Sportpark zieht. Der Routinier soll ein weiterer Fixpunkt im Offensivspiel der Wolfenbütteler werden. Ein Zielspieler für Flügelmann Kühle könnte der 1,90 Meter große Mittelstürmer Marvin Thurau werden, den die MTV-Verantwortlichen um Teammanager Lars Pape und Sportkoordinator Michael Nietz vom Bezirksligisten Rot-Weiß Volkmarode losgeeist hatten. Ebenfalls über die Flügel kommt Neuzugang Jordi Njoya. Der 19-Jährige machte in dieser Spielzeit mit aktuell 25 Treffern für Bezirksligist VfL Leiferde nachhaltig auf sich aufmerksam. Landesliga-Erfahrung bringt Leroy Uche mit zum MTV. Der 24-Jährige ist ebenso auf den Flügeln zu Hause und wechselt vom Bezirksligisten KSV Vahdet Salzgitter in die Lessingstadt. Neu für die Position zwischen den Pfosten ist der 23-jährige Phil Matzulla vom Bezirksligisten SV Innerstetal. „Wir haben uns vor allem in der Offensive noch breiter aufgestellt“, sagt Dogan. Der Grund: „In der Vergangenheit konnten wir Ausfälle nicht sonderlich gut auffangen.“

Gemeinhin herumgesprochen hat sich, dass die Wolfenbütteler an der Rückholaktion von Torhüter Philipp Steinke arbeiten, der in Diensten der FSV Schöningen steht. Eine offizielle Verkündung des Deals steht indes noch aus.

Fünf Spieler verlassen die „Erste“ des MTV Wolfenbüttel, hinter einem weiteren steht noch ein Fragezeichen

Handlungsbedarf besteht auf der Torhüterposition so oder so, denn Stammkeeper Direnc Güven wechselt zum Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg, während Güvens Ersatzmann Sabri Pugar, der sich dem MTV erst in der Winterpause angeschlossen hatte, der Wechselwunsch zum TSC Vahdet Braunschweig nachgesagt wird. Verlassen werden die MTV-„Erste“ Devran Kara, den es zu Landesliga-Aufsteiger Union Salzgitter zieht, sowie Janosch Bauer und Aleksandar Jovanovic (beide MTV Wolfenbüttel II). Offen ist die Zukunft von Julio Rodrigues.