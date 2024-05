Börßum. Die Sickter haben im Kreispokalfinale den Erfahrungsvorteil im Elfmeterschießen, die Wendesser erwarten eine Fan-Reisegruppe mit dem Zug.

Seit der Fusion der Fußball-Kreise Wolfenbüttel, Salzgitter und Goslar zum Nordharz-Kreis im Jahr 2013 dominieren die Mannschaften aus dem Altkreis Wolfenbüttel den Pokal-Wettbewerb. Neunmal wurde bisher ein Sieger ermittelt, sechsmal kam dieser aus der Lessingstadt oder dem umliegenden Landkreis. Jetzt gibt es zum zweiten Mal ein reines Wolfenbütteler Duell, wenn die SG Sickte/Hötzum den Tabellenführer der Nordharzliga-Staffel 2, den SV Wendessen, am Pfingstmontag (15 Uhr) auf dem Sportplatz in Börßum herausfordert. Das Endspiel ist der Abschluss und das Highlight des großen Finalwochenendes, das die SG Achim/Börßum ausrichtet.

Die bisherigen Kreispokalsieger im Nordharz 2023: MTV Schandelah-Gardessen (2:1 im Finale gegen die FG Vienenburg/Wiedelah)2022: FC Arminia Adersheim (3:0 im Finale gegen FC Groß Döhren)2021: Kein Sieger2020: Kein Sieger2019: SV Rammelsberg (4:0 im Finale gegen FC Viktoria Thiede)2018: SV Schladen (3:2 im Finale gegen TSV Schöppenstedt)2017: FC Arminia Adersheim (1:0 im Finale gegen TSV Lengde)2016: SG Neiletal (4:2 im Finale gegen BV Germania Wolfenbüttel II)2015: MTV Wolfenbüttel II (3:1 im Finale gegen TSV Immenrode)2014: MTV Wolfenbüttel II (3:1 im Finale gegen FC Othfresen)2013: FC RW Rhüden (3:2 im Finale gegen SG Ildehausen/Kirchberg)

Die Rollen sind vor dem Duell klar verteilt. Sickte/Hötzum hatte als Aufsteiger in die Nordharzliga eine schwierige Premieren-Saison. Der SVW steht dagegen kurz vor seinem großen Ziel Aufstieg in die Bezirksliga und könnte mit einem Finalsieg das Double erreichen – wie in den beiden Jahren zuvor der MTV Schandelah-Gardessen und der FC Arminia Adersheim.

Für die Sickter wäre ein Pokal-Triumph eine unverhoffte Krönung einer durchwachsenen Spielzeit. Vor der Saison hatte der TSV Sickte sein Bezirksliga-Team aufgelöst, einige der Spieler schlossen sich der SG an. „Von denen sind aber viele inzwischen ausgefallen, zuletzt waren nur noch zwei dabei“, sagt SG-Spielertrainer Stephan Köchy. So zählen Daniel Schernikau und Philipp Walter seit fast einem Jahr zu den Langzeitverletzten. Im Januar ist dann noch Philipp Schmidt (immerhin bester Torjäger der SG in dieser Saison) nach Leipzig gezogen und steht seinem Team nur noch sporadisch zur Verfügung. Ein Großteil der ehemaligen Bezirksliga-Mannschaft konnte der SG also nicht weiterhelfen.

Mit dem frühzeitigen Erreichen des Klassenerhalts – auch dank einer starken Hinrunde – war dann aber der Druck abgefallen. Und auch die Trainingsbeteiligung ließ nach. „So sind wir in der Rückrunde an unsere Grenzen gekommen. Einige – auch von den Verletzten – haben aber extra auf das Pokalfinale hingearbeitet“, sagt Köchy. Am Freitag stand die letzte gemeinsame Einheit an, in der die Sickter noch mal richtig Gas geben wollten.

Der Weg ins Finale (SG Sickte/Hötzum) 1. Runde: 4:1 gegen TSG Bad Harzburg II ( A) 2. Runde: Freilos 3. Runde: 4:3 gegen Lindener SV (H) 4. Runde: 7:5 n. E. SG Achim/Börßum/Hornburg (A) 5. Runde: 8:6 n. E. gegen VfL Liebenburg (H) Halbfinale: 6:4 n. E. gegen FC RW Rhüden (A)

„Am Montag wollen wir dann alles raushauen.“ Eins ist der SG klar: „Gegen Wendessen muss schon alles passen. Die haben sicherlich Bock aufs Double.“ Die SG will aber ebenfalls mit breiter Brust antreten. „Das Finale erreicht zu haben, ist für uns schon ein Erfolg. Jetzt wollen wir es aber auch gewinnen“, so Köchy. Am liebsten bereits nach 90 Minuten – doch sollte es zum Elfmeterschießen kommen, haben die Sickter eventuell einen Vorteil: Die vergangenen drei Pokal-Runden überstanden sie in der Verlängerung vom Punkt. Im Achtelfinale gewannen sie sogar bereits gegen die SG Achim/Börßum/Hornburg auf eben jenem Platz, auf dem jetzt das Finale stattfindet, im Elfmeterschießen. „Sollte es dazu kommen, haben wir keine Angst davor. Wir haben ja Erfahrung gesammelt“, erklärt SG-Coach Köchy.

Der Weg ins Finale (SV Wendessen) 1. Runde: SV GA Gebhardshagen II (Wertung, A) 2. Runde: Freilos 3. Runde: 5:0 gegen SVG Oberharz (H) 4. Runde: 7:1 gegen SF Ahlum (A) Halbfinale: 2:1 gegen SG Bredelem/Astfeld (A)

Pascal Gos (am Ball) ist mit seinem SV Wendessen im Kreispokal-Finale in der Favoritenrolle. © regios24 | Michael Uhmeyer

Die Wendesser haben bisher in allen Runden in der regulären Spielzeit gewonnen, sind als Tabellenführer der Nordharzliga (Staffel 2) im Endspiel in der Favoritenrolle und werden in Börßum vermutlich auch den größeren Fanblock stellen. „Wir werden mit dem Zug anreisen“, kündigt SVW-Abteilungsleiter Lennart Meinberg eine große Reisegruppe an. Vom Wolfenbütteler Hauptbahnhof aus wird der Fanblock sich am Montagvormittag mit der Regionalbahn in Bewegung setzen.

„Das Feuerwerk, das die am Spielfeldrand abbrennen werden, wollen wir dann auf dem Platz abfeuern“, sagt SVW-Spielertrainer Pascal Gos, der mit seiner Mannschaft in Kleinbussen anreisen wird. Die Favoritenrolle im Finale nimmt Gos zwar an, betont aber auch: „Wir werden Sickte nicht unterschätzen. Sie sind die Mannschaft, die gegen uns in dieser Saison die meisten Tore erzielt hat. Beide Spiele in der Liga waren äußerst eng.“ Mit 5:3 und 4:3 setzten sich die Wendesser letztlich durch. „Die hören nie auf und können immer wieder zurückkommen. Das macht die Sickter so gefährlich.“

Extra Elfmeterschießen haben die Wendesser nicht geübt. „Am Ende kommt es dann auf die Nerven an. Ohnehin wollen wir das Spiel in 90 Minuten gewinnen“, gibt Gos die Marschroute vor. Seine Kadersituation habe sich entspannt. Nun komme es darauf an, dass seine Spieler zu hundert Prozent fokussiert seien. „Wir wollen aggressiven und attraktiven Fußball spielen“, kündigt Gos an.