Wolfenbüttel. Das Team „Plan B“ kassiert in Köln bei der deutschen Ü45-Basketball-Meisterschaft erst im Finale seine erste Niederlage.

Zwar setzte es eine klare Niederlage im Finale, doch mit dem zweiten Platz bei der deutschen Meisterschaft der Ü45-Basketballerinnen war das Team „Plan B“, das überwiegend aus Spielerinnen des Landesliga-Teams der MTV/BG Wolfenbüttel III bestand, sehr zufrieden.

In Köln hatte sich die Mannschaft um die Wolfenbüttelerinnen Ina Hoffrichter, Claudia Illing, Naila Alieva und Sandra Hebel, das sich mit Heike Geiger und Ahlke Schöler aus Braunschweig sowie zwei Spielerinnen aus Bremen, einer aus Osnabrück, einer aus Dortmund und einer aus Erlangen verstärkt hatte, mit zwei Siegen in der Vor- und zwei Erfolgen in der Zwischenrunde absolut schadlos gehalten.

Erst im Endspiel setzte es die erste Niederlage. 26:49 stand es am Ende gegen den neuen deutschen Meister „Ladies First“. „Die ‚Ladies First‘ waren sehr groß. Sie spielen sehr gut, waren schon Ü40-Europameister und mindestens zweimal deutscher Meister“, berichtete Wolfenbüttels Naila Alieva über den Finalgegner.

Für Alieva stand aber auch fest: „Es war ein richtig geiles Turnier. Wir waren ein cooles Team. Die allgemeine Atmosphäre war sehr freundlich. Wir freuen uns natürlich, dass wir es bis ins Finale geschafft haben.“

r.